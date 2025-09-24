  1. Inicio
Entregan a dos hondureños solicitados en extradición por EEUU

Los sujetos fueron pedidos en extradición por el estado de Massachusetts, Estados Unidos, por conspirar para participar en actividades de crimen organizado

  • 24 de septiembre de 2025 a las 09:11
Momento en que es trasladado Elvis Adiel Trujillo Guerra para ser entregado a las autoridades.

Foto: Estalin Irías/EL HERALDO.

Tegucigalpa, Honduras.- Bajo un fuerte resguardo policial, la Policía Nacional entregó a las autoridades de Estados Unidos, para su extradición, a los hondureños Elvis Adiel Trujillo Guerra y Yefferson Vallecillo Cambar.

Ambos son acusados por las autoridades estadounidenses de “conspiración para conducir los asuntos de una empresa a través de un patrón de actividad de crimen organizado” y de “conspiración de crimen organizado”.

Los extraditados permanecían bajo arresto provisional en la Penitenciaría Nacional de Támara y fueron trasladados hacia la Base Aérea de Palmerola, en Comayagua, en vehículos blindados tipo Black Mamba.

Trujillo Guerra, de 26 años, fue capturado en diciembre de 2024 en la residencial Los Castaños, en Choloma, Cortés. Por su parte, Vallecillo Cambar, de 22 años, fue detenido en el barrio Las Acacias de Dulce Nombre de Culmí, Olancho. Ambos son solicitados por el estado de Massachusetts.

Con esta operación, Honduras suma nueve extradiciones en 2025, luego de que siete connacionales ya fueran enviados a territorio estadounidense en lo que va del año.

