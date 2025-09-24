Entregan a dos hondureños solicitados en extradición por EEUU

Tegucigalpa, Honduras.- Bajo un fuerte resguardo policial, la Policía Nacional entregó a las autoridades de Estados Unidos, para su extradición, a los hondureños Elvis Adiel Trujillo Guerra y Yefferson Vallecillo Cambar.

Ambos son acusados por las autoridades estadounidenses de “conspiración para conducir los asuntos de una empresa a través de un patrón de actividad de crimen organizado” y de “conspiración de crimen organizado”.