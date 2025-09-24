Atado de pies y manos dejan cadáver de adolescente en Sonaguera, Colón

Colón, Honduras.- Con varios golpes en el rostro fue encontrado el cuerpo sin vida de un joven de 16 años en el cementerio nuevo de Sonaguera, Colón, zona caribeña de Honduras.
La víctima fue identificada como Ricardo Rivera. Su cuerpo estaba en el camposanto con visibles golpes en el rostro y atado de pies y manos. Fue encontrado en horas de la mañana por personas que visitaban el lugar.
Al sitio llegó la madre del joven, quien rompió en llanto al ver a su hijo sin vida. Elementos de la Policía Nacional acordonaron la zona y permanecen a la espera de los agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) para que inicien las pesquisas sobre el hecho.
Hasta el momento se desconocen los motivos por los que acabaron con la vida de Rivera. Sin embargo, trascendió que recientemente había salido de un programa de rehabilitación.
Colón es uno de los departamentos más violentos de Honduras. Según datos de la Secretaría de Seguridad, del 1 de enero al 16 de septiembre de 2025, en esta región se han registrado 112 homicidios, entre ellos siete mujeres.
Del total de víctimas, cuatro eran menores de edad. El caso más reciente corresponde a un adolescente de 14 años, identificado como Josué Oliva, quien fue asesinado junto a un hombre en la carretera CA-13, a la altura del puente de Achiote, en el municipio de Sabá, Colón. El ataque ocurrió alrededor de las 2:00 de la madrugada.