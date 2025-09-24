Atado de pies y manos dejan cadáver de adolescente en Sonaguera, Colón

Colón, Honduras.- Con varios golpes en el rostro fue encontrado el cuerpo sin vida de un joven de 16 años en el cementerio nuevo de Sonaguera, Colón, zona caribeña de Honduras.

La víctima fue identificada como Ricardo Rivera. Su cuerpo estaba en el camposanto con visibles golpes en el rostro y atado de pies y manos. Fue encontrado en horas de la mañana por personas que visitaban el lugar.

Al sitio llegó la madre del joven, quien rompió en llanto al ver a su hijo sin vida. Elementos de la Policía Nacional acordonaron la zona y permanecen a la espera de los agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) para que inicien las pesquisas sobre el hecho.