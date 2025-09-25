Camiones y buses accidentados que registra la vía rápida Ricardo Álvarez

Con la habilitación del paso aéreo Ricardo Álvarez en enero de 2014, se proyectó reducir de 45 a 10 minutos el tránsito por la zona sur de Comayagüela. Lo que no se esperaba eran accidentes en pleno inicio de la vía.
El hecho más reciente se registró la noche del miércoles 24 de septiembre de 2025, cuando un conductor de un camión impactó contra la barra de contención que mide la altura permitida del puente aéreo.
El impacto fue tan fuerte que la cabina del camión recorrió varios metros hacia adelante del ingreso del puente aéreo y el contenedor quedó convertido en un amasijo de hierro en el muro de contención.
El fuerte accidente solo dejó pérdidas materiales para la empresa dueña del camión, aunque se informó que el conductor resultó con lesiones.
El paso exprés significó una transición radical en materia de infraestructura vial en la capital hace más de 10 años, pero por despiste, los conductores no se percatan de la altura máxima permitida de 2.90 metros.
Por irrespetar el límite de altura, en 2018 un bus colisionó también en la vía rápida. El conductor no se percató de la barra e impactó, provocando un infernal tráfico cerca del aeropuerto Toncontín. Cuatro personas resultaron heridas.
En agosto de 2020 se produjo otro percance en este paso exprés. Un camión repartidor chocó en la entrada del puente a desnivel y estrelló todo el contenedor en el muro de contención.
Desde su construcción, el paso elevado ha sido cerrado en varias ocasiones para reparación o mantenimiento por parte de las autoridades de turno de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC).
Una década de construido y el puente sigue reportando accidentes. En noviembre de 2024, otro conductor de camión impactó contra el límite de altura del "Ricardo Álvarez" a inmediaciones del aeropuerto Toncontín.
En este nuevo percance de 2018, dos personas que se transportaban en un camión resultaron heridas al estrellarse contra el paso a desnivel. El conductor no se fijó que el paso solo es para vehículos livianos.
La imprudencia sigue siendo el detonante en los accidentes viales en el muro de contención del paso áereo. Aunque algunos conductores han justificado desconocimiento por ser del interior del país.
En videos compartidos por los conductores en las redes sociales en mayo de 2023 se registró que otro camión se estrelló en el tope del puente. Todo el cajón quedó incrustado en la estructura de concreto que da acceso al puente aéreo.
Unos metros adelante quedó la cabina del camión. El conductor tampoco se percató de la altura del paso áereo y en el percance resultó con heridas en la columna y en una de las piernas y fue llevado al hospital.
Este tipo de accidentes no es exclusivo de la vía rápida Ricardo Álvarez. En octubre de 2018 un camión cargado de chimbos de gas impactó en la barra de límite de altura del paso a desnivel de la colonia El Prado.