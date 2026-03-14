Esteban Ferrera, alias "El Diablo", líder de cártel que estaría detrás de crímenes en Yoro

Esteban Ferrera, conocido como “El Diablo”, es señalado como el principal líder del llamado “Cártel del Diablo”, responsable de múltiples crímenes en el departamento de Yoro, en Honduras. ¿Quién es?
Esteban Gumercindo Ferrera Rodas es un hondureño de 33 años de edad. Es exmilitar y en redes sociales se presentaba como líder de la estructura criminal denominada "El Cartel del Diablo".
La estructura criminal que dirige estaría detrás de asesinatos, secuestros y extorsiones que han generado alarma entre los habitantes de Sulaco, Yoro.
Antes de la masacre, ya se habían registrado varios crímenes en la zona vinculados a esta misma banda criminal, en los que jóvenes, menores de edad e incluso presuntos miembros de esta estructura han perdido la vida.
"Voy a empezar identificándome con el nombre de Esteban, El Diablo, porque así me apodan", dijo en un video difundido en redes sociales.
A inicios de febrero de este año, circuló un video atribuido al cabecilla del "Cártel del Diablo", en el que afirmaba que sus acciones violentas estaban dirigidas únicamente contra pandilleros y personas dedicadas al robo, a quienes señalaban como sus objetivos.
Recordando el crimen de Daniela Archaga y Zuheidy Reyes, ambas de 15 años, halladas muertas el 4 de febrero en la aldea San Antonio. También el de Eduardo Sánchez Escoto, de 22 años, y Ernesto Getsel Valladares, de 24, quienes, de acuerdo con personas cercanas, habían regresado hace pocos meses desde Estados Unidos. Estos son algunos de los casos más recientes.
También se reporta la masacre ocurrida en Sulaco, Yoro, el pasado viernes -13 de marzo-, donde al menos cinco supuestos miembros de la misma estructura criminal perdieron la vida.
El presunto líder reitera en sus mensajes que no permitiría ataques contra personas ajenas a actividades criminales. En una de las grabaciones aseguró: "quién mate a un inocente, yo lo mato a él".
"Nosotros no extorsionamos, no robamos, y a nombre de nosotros están extorsionando los pandilleros", aseguró, mientras las autoridades lo buscan tras hacerse pasar por César Banegas, joven que habría sido decapitado por “El Diablo” para fingir su muerte.