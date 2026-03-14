Esteban Ferrera, alias "El Diablo", líder de cártel que estaría detrás de crímenes en Yoro

Recordando el crimen de Daniela Archaga y Zuheidy Reyes, ambas de 15 años, halladas muertas el 4 de febrero en la aldea San Antonio. También el de Eduardo Sánchez Escoto, de 22 años, y Ernesto Getsel Valladares, de 24, quienes, de acuerdo con personas cercanas, habían regresado hace pocos meses desde Estados Unidos. Estos son algunos de los casos más recientes.