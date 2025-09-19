Líderes y empresas reciben los reconocimientos de Alta Confianza Honduras 2025

San Pedro Sula, Cortés.- En un evento de alto perfil que reunió a destacados líderes empresariales, Revista Estrategia & Negocios, junto a Pizzolante y Datos Group, otorgó los reconocimientos a los empresarios y empresas de Alta Confianza Honduras 2025.

Siendo la única investigación que examina cómo se construye la confianza empresarial, quiénes la inspiran y qué valoran las audiencias en empresas y líderes, se posiciona “Reputación en Centroamérica: El valor de la Confianza”.

Ruth Marie Canahuati, directora de Captación de Audiencias en Grupo Opsa/Revista Estrategia & Negocios, e Ítalo Pizzolante, fundador de Pizzolante, encabezaron la entrega de las distinciones a los homenajeados.

“Triple Confianza Honduras” se llevó el primer reconocimiento, una de las que recibieron votos en las tres dimensiones evaluadas: liderazgo, empresa y marca. Además está Cargill, cuyo galardón recibió su gerente general Figmy Kattum; Ficohsa, representada por Karla Simón, vicepresidenta de Sostenibilidad; Diunsa, con Mario Faraj, CEO; y BAC, representado por Valeria Ríos, vicepresidenta de Estrategia Comercial, Mercado y Sostenibilidad.