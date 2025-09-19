Líderes y empresas reciben los reconocimientos de Alta Confianza Honduras 2025

San Pedro Sula, Cortés.- En un evento de alto perfil que reunió a destacados líderes empresariales, Revista Estrategia & Negocios, junto a Pizzolante y Datos Group, otorgó los reconocimientos a los empresarios y empresas de Alta Confianza Honduras 2025.
Siendo la única investigación que examina cómo se construye la confianza empresarial, quiénes la inspiran y qué valoran las audiencias en empresas y líderes, se posiciona “Reputación en Centroamérica: El valor de la Confianza”.
Ruth Marie Canahuati, directora de Captación de Audiencias en Grupo Opsa/Revista Estrategia & Negocios, e Ítalo Pizzolante, fundador de Pizzolante, encabezaron la entrega de las distinciones a los homenajeados.
“Triple Confianza Honduras” se llevó el primer reconocimiento, una de las que recibieron votos en las tres dimensiones evaluadas: liderazgo, empresa y marca. Además está Cargill, cuyo galardón recibió su gerente general Figmy Kattum; Ficohsa, representada por Karla Simón, vicepresidenta de Sostenibilidad; Diunsa, con Mario Faraj, CEO; y BAC, representado por Valeria Ríos, vicepresidenta de Estrategia Comercial, Mercado y Sostenibilidad.
Entre otras distinguidas está Corporación Dinant, a través de Ricardo Gamero, director de Capital Humano; Supermercados La Colonia, representada por Alex Cruz, gerente de Recursos Humanos; Espresso Americano, con Aracely Castro, gerente regional de Operaciones; y Colonial, cuyo reconocimiento fue recibido por Fernando Quintana, gerente general de Corporación La Cumbre.
“Doble Confianza Honduras”, unas de las votadas en dos de las tres categorías del estudio, fue otra de las organizaciones premiadas, donde destacaron Farmacia Simán, con su jefe de Mercadeo Óscar Nativi; Banpaís, representado por Nidia Manzanares, gerente corporativa de Mercadeo y Comunicaciones; e Intur, con Sandra Kaffatti, directora del Centro de Distribución.
Otras empresas que recibieron la distinción fueron Lacthosa, con Linda Ríos; Corporación Lady Lee, representada por Félix Rivera; Unitec San Pedro Sula, con Cherly Loredo; Terra Inversiones, a través de Florángela Santamaría; la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH), con Javier Mejía; Banco de Occidente, representado por Leonel Rivas y José Ramón Bueso; Claro Honduras, con Nidia Liliana Rodríguez; Davivienda, con Ginna Miller; Tigo, representada por Heydi Luna; Jetstereo, con Fanny Bustamante; y Café Maya, cuyo reconocimiento recibió su gerente de Mercadeo, María Duque.
Con "Alta Confianza en Honduras", sobresalieron la Cervecería Hondureña, representada por Milene Fernández, gerente de Reputación y Sostenibilidad; Embotelladora de Sula, con Edvin Santos, director de Relaciones Corporativas; y Grupo Lafise, con Sandra Matta, gerente regional de Banco Lafise.
Entre los empresarios considerados líderes confiables en Honduras está Jorge Canahuati Larach, presidente de Grupo Opsa, cuyo galardón fue recibido por Rodrigo Canahuati, director de Inversiones y Negocios Alternativos; y Daniel Goldstein, presidente de la Junta Directiva de Molino Harinero Sula, representado por Denilson Gómez, coordinador de Asuntos Corporativos de RSE de la compañía.
También destacaron Ángelo Casco, gerente general de Molino Harinero Sula; Allan Deware, CEO de Pinturas Americanas; Rubén Wolozny, presidente de Frío Partes; Daisy Pastor, CEO de Seaboard Marine; Roberto Contreras, gerente general de Power Chicken; y Aline Flores, presidenta de Grupo Flores, en cuya representación recibió Andrea Pineda, gerente de ventas.