La OPS alerta por persistencia de influenza aviar A(H5) en animales de América

Tegucigalpa, Honduras. -La Organización Panamericana de la Salud (OPS) advirtió esta semana sobre la persistencia del virus de influenza aviar A(H5) en animales de la región y pidió reforzar la vigilancia para evitar infecciones en humanos. En su actualización epidemiológica del 26 de agosto de 2026, la organización señaló que la influenza aviar A(H5) es una enfermedad viral altamente contagiosa que afecta principalmente a aves silvestres y de corral, aunque también puede infectar de manera esporádica a mamíferos, incluidos los seres humanos. En América son al menos diez países que han notificado 455 brotes de influenza aviar de ese tipo, de los cuales 386 ocurrieron en aves y 69 en mamíferos. Estados Unidos concentró 301 de esos brotes, seguido por Perú con 49 y Chile con 42. Para Honduras, la alerta llega después de que las autoridades confirmaran durante junio la presencia de influenza aviar A(H5) en aves silvestres.

A pesar de que Honduras no aparece en el listado de países de la OPS que reportaron brotes, el Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (Senasa) en junio reportó la muerte de unas 450 aves silvestres en Lempira, departamento fronterizo con El Salvador, debido a un brote de influenza aviar tipo A, subtipo H5. Posteriormente, se confirmó un caso de influenza aviar en una granja comercial ubicada en San Pedro Zacapa, Santa Bárbara, lo que llevó a las autoridades a activar el Plan Nacional de Contingencia y las medidas sanitarias destinadas a contener el brote y evitar su propagación. Sin embargo, las autoridades indicaron que hasta la fecha no se han registrado nuevos casos y que la incidencia en aves silvestres había disminuido durante las semanas anteriores.

La institución señaló que mantiene los muestreos, inspecciones y medidas de bioseguridad para avanzar hacia el cierre de los casos activos. Según datos oficiales de Senasa, se han visitado más de 270 comunidades a nivel nacional como parte del plan de vigilancia activa.