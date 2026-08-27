Arsa, Senasa y Aduanas fortalecen controles sanitarios y procesos de importación

Tegucigalpa, Honduras.- La Agencia de Regulación Sanitaria (Arsa), la Administración Aduanera de Honduras (Aduanas) y el Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (Senasa) unificaron criterios para agilizar los procesos de importación y fortalecer los controles sanitarios en las fronteras del país. Las tres instituciones desarrollaron una jornada de capacitación con el objetivo de mejorar la coordinación entre las autoridades encargadas del comercio exterior y la vigilancia de los productos que ingresan al territorio hondureño. Durante el encuentro se abordó sobre los procedimientos relacionados con la inspección, despacho de mercancías y control sanitario, además de las competencias que corresponden a cada institución dentro de los procesos de importación.

Especialistas de Aduanas explicaron sobre la dinámica utilizada actualmente para el despacho de mercancías con control sanitario, con la finalidad de que los equipos técnicos conozcan y apliquen de manera coordinada los procedimientos establecidos. Por su parte, Senasa dio a conocer los mecanismos utilizados para la inspección de mercancías, así como los controles fitosanitarios y las competencias legales que tiene la institución en materia de sanidad e inocuidad agroalimentaria. Los representantes de Arsa expusieron los requisitos y las normativas vigentes para los trámites de importación, enfatizando los mecanismos necesarios para fortalecer la vigilancia de los productos que ingresan al país. La capacitación buscó que las instituciones establezcan criterios comunes y reduzcan posibles duplicidades en los procesos, con el fin de brindar respuestas más eficientes a los operadores económicos que realizan trámites de comercio exterior.