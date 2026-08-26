Gobierno acuerda reajuste salarial de L1,200 para empleados públicos

Tegucigalpa, Honduras.- El Gobierno y las tres centrales obreras de Honduras alcanzaron un acuerdo para otorgar un reajuste salarial de 1,200 lempiras mensuales a los trabajadores del sector público, tras varias jornadas de negociación. El dirigente de la Confederación General de Trabajadores (CGT), Miguel Mejía, informó que actualmente se revisa el acta que formalizará el acuerdo, previo a su firma. Mejía señaló que las centrales obreras no quedaron totalmente satisfechas con el monto acordado, pero valoraron que el diálogo se mantuviera abierto hasta alcanzar un punto de coincidencia.

El reajuste será aplicado a partir de junio de 2026, con carácter retroactivo, y deberá ser pagado a los trabajadores a más tardar el 30 de noviembre de este año. El acuerdo también contempla una revalorización de 100 lempiras en los quinquenios, que entrará en vigencia a partir de octubre y tendrá igualmente carácter retroactivo, con plazo de pago hasta el 30 de noviembre. Con esta medida, los trabajadores públicos recibirán un incremento adicional asociado a la antigüedad laboral.