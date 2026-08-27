Honduras analiza con la ONU acciones para prevenir y combatir las desapariciones forzadas

Tegucigalpa, Honduras.- La Comisionada de Derechos Humanos en Honduras, Blanca Izaguirre, se reunió este jueves con la vicepresidenta del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas (CED), Carmen Rosa Villa, para revisar temas relacionados con la prevención de las desapariciones forzadas y la necesidad de fortalecer la respuesta del Estado hondureño ante este fenómeno. Durante el encuentro se hizo seguimiento a las recomendaciones formuladas por el CED y al trabajo realizado por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) en materia de desapariciones y desapariciones forzadas, según un comunicado del organismo hondureño. Izaguirre y Villa también analizaron la necesidad de colocar a las víctimas y a sus familias en el centro de la respuesta estatal, así como de mejorar la coordinación entre las instituciones encargadas de prevenir, investigar y sancionar estos hechos.

El encuentro se llevó a cabo un día antes de la participación de Villa en el foro 'Honduras frente a las desapariciones forzadas: avances y desafíos', auspiciado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), con motivo del vigésimo aniversario de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

El Conadeh señaló que Honduras aún enfrenta "múltiples desafíos" para prevenir y sancionar esta violación de los derechos humanos, pese a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha emitido sentencias que establecen la responsabilidad internacional del Estado hondureño por no prevenir, investigar, sancionar y reparar casos de desaparición forzada. El organismo consideró que el Estado de Honduras todavía tiene "la oportunidad de superar" esos retos mediante la adopción de medidas recomendadas por el Conadeh y por organismos y expertos internacionales de derechos humanos.