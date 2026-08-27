Organizaciones de DD HH rechazan restricciones de juez en caso de Roosevelt Hernández

Tegucigalpa, Honduras.- La Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (ASOPODEHU) y Jóvenes Promotores y Defensores de los Derechos Humanos (JOPRODEH) cuestionaron este miércoles 26 de agosto la resolución del Juzgado de Letras de lo Penal de Tegucigalpa que negó habilitar un espacio más amplio para la audiencia inicial contra el general retirado Roosevelt Leonel Hernández.

Las organizaciones expresaron especial preocupación por el lenguaje utilizado en la resolución judicial, al considerar que algunas expresiones pueden resultar estigmatizantes hacia periodistas, comunicadores, víctimas y defensores de derechos humanos que buscan participar como observadores del proceso.

En un pronunciamiento conjunto, ASOPODEHU y JOPRODEH afirmaron que la observación de los procesos judiciales y la defensa de los derechos humanos no constituyen una alteración del orden, sino un ejercicio legítimo que fortalece la transparencia y la rendición de cuentas dentro de una sociedad democrática.

Asimismo, advirtieron que cualquier intento de limitar la presencia de observadores bajo el argumento de preservar el desarrollo de la audiencia podría afectar la confianza pública en el sistema de justicia. Recordaron que la CIDH y las Naciones Unidas han señalado que los discursos estigmatizantes desde las autoridades pueden deslegitimar la labor de quienes defienden derechos humanos.