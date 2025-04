Desgarrador testimonio de hermana de Yeimi Duarte, joven que falleció en accidente en Roatán

“Llamé a amigos en el aeropuerto para confirmar cuál vuelo había sido. Cuando me dijeron que era el de ella, fue como si el mundo se detuviera”.

“Ella me dijo que se le iba a apagar el celular, incluso le compré un cargador y le avisé que ya se lo tenía. Estaba tan contenta...”, relató.

La noticia del accidente comenzó a circular rápidamente. Al principio, Darcy pensó que su hermana no contestaba por haber perdido batería.

“Me dijo que si el vuelo estaba más caro que el ferry no lo iba a comprar, pero me llamó emocionada cuando lo consiguió en 600 lempiras”, contó su hermana Darcy entre lágrimas.

Alejandra perdió el ferry de las 2 de la tarde por razones laborales. En un intento de no perderse la reunión familiar, decidió buscar un vuelo de última hora, aún sabiendo que su presupuesto era limitado.

Bromeaban sobre la comida que ya estaba lista. “Le dije que si no venía me la iba a ir a comer con un bolito en la calle... y se rio. Pero al final me dejó con la comida hecha”, lamenta.

Alejandra habría cumplido 23 años el pasado 2 de abril. Era conocida por su alegría, su sonrisa y su dedicación en el trabajo.

La comunidad de Dixon Cove, en Roatán, la despidió con una emotiva caminata y homenajes, acompañados de mensajes de solidaridad y cariño.

En medio del duelo, la familia no ha querido brindar declaraciones sobre la aerolínea, ya que están bajo la asesoría de un abogado.

Aerolíneas Lanhsa entregó 12,000 lempiras para gastos fúnebres y ha informado que indemnizará a los parientes de las víctimas una vez concluyan las investigaciones.

El accidente del vuelo 018 dejó un total de 12 personas fallecidas y cinco sobrevivientes.