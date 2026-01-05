Nicolás Maduro y su esposa son trasladados a la corte de Nueva York

Nueva York, Estados Unidos.- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, fue trasladado desde tempranas horas de este lunes -5 de enero- desde la prisión de Brooklyn hasta el tribunal federal del sur de Nueva York, donde comparecerá por primera vez ante el juez.

En imágenes difundidas por los medios estadounidenses, el convoy que lleva a Maduro ante el juez discurrió por varias calles de la ciudad fuertemente custodiado por numerosos coches de policía, hasta que llegó a un campo, donde fue introducido en un helicóptero con el que llegará hasta el tribunal.

El helicóptero donde viajaba Maduro, y su mujer, Cilia Flores, aterrizó en un helipuerto cerca del tribunal donde va a ser juzgado por narcotráfico.