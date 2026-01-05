Nicolás Maduro y su esposa son trasladados a la corte de Nueva York

Nueva York, Estados Unidos.- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, fue trasladado desde tempranas horas de este lunes -5 de enero- desde la prisión de Brooklyn hasta el tribunal federal del sur de Nueva York, donde comparecerá por primera vez ante el juez.
En imágenes difundidas por los medios estadounidenses, el convoy que lleva a Maduro ante el juez discurrió por varias calles de la ciudad fuertemente custodiado por numerosos coches de policía, hasta que llegó a un campo, donde fue introducido en un helicóptero con el que llegará hasta el tribunal.
El helicóptero donde viajaba Maduro, y su mujer, Cilia Flores, aterrizó en un helipuerto cerca del tribunal donde va a ser juzgado por narcotráfico.
Maduro, custodiado por agentes de la Agencia antidroga de Estados Unidos (CEA), subió con mucha dificultad al vehículo blindado que le traslada hasta el juzgado e, incluso, tuvo que ser ayudado por los agentes.
El presidente venezolano está acusado en Estados Unidos de cuatro cargos federales: conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer esos mismos artefactos en apoyo de actividades criminales, así como de colaborar con organizaciones criminales calificadas como terroristas por Washington.
Las acusaciones, formuladas en 2020 por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York y confirmadas el sábado, sostienen que el presidente venezolano habría liderado durante años una red que utilizó el tráfico de drogas como arma contra Estados Unidos.
Cilia Flores, por su parte, enfrenta cargos vinculados a presuntas operaciones de apoyo logístico y financiero a la misma estructura criminal, según documentos judiciales citados por medios estadounidenses.