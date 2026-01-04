Edmundo González pide la liberación de presos políticos para la normalización de Venezuela

Caracas, Venezuela.- El líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia afirmó este domingo que lo sucedido en Venezuela tras la captura por parte de EE.UU. del presidente Nicolás Maduro "constituye un paso importante pero no suficiente" y que la "normalización real del país solo será posible cuando se libere a todos los venezolanos privados de libertad por razones políticas". A través de un video compartido en su cuenta de X, el señalado ganador de las elecciones presidenciales por parte de la oposición venezolana en julio de 2024 recordó que los presos políticos son "verdaderos rehenes de un sistema de persecución" y pidió que "se respete sin ambigüedades la voluntad mayoritaria expresada por el pueblo venezolano" en los comicios. Si bien agregó que es "natural que existan sentimientos encontrados", también recalcó la importancia de lo sucedido con la captura de Maduro.

"Hoy quien usurpó el poder ya no se encuentra en el país y se enfrenta a la Justicia", lo que según González Urrutia configura un nuevo escenario político pero no sustituye las "tareas fundamentales que aún tenemos por delante", en referencia a lo que él llama la transición política en el país. Recalcó la liberación de los "civiles y militares secuestrados por pensar distinto, exigir derechos o cumplir su deber constitucional" como el inicio imprescindible de dicha transición. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Previamente, Edmundo González ya había dicho estar listo para "la gran operación de la reconstrucción" de Venezuela. La líder opositora María Corina Machado reclamó que González Urrutia sea quien ocupe el vacío de poder en Miraflores tras la captura de Maduro al considerarlo el presidente electo, una petición a la que se sumaron países como Panamá, Argentina o Ecuador e incluso el presidente francés, Emmanuel Macron.