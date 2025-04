Accidente de avión en Roatán revela debilidades en respuesta de emergencias en la isla

El comerciante agregó que “esto, que fue un avión pequeño que se cayó, se imagina que hubiera sido uno de esos grandes vuelos internacionales. Los bomberos del aeropuerto llegaron después y no preparados para tirarse al mar porque pensaban que el avión había caído en tierra, hasta después saltaron al mar”.

Kevin Solórzano, un comerciante de la isla, es de la opinión que “si no hubieran estado los pescadores cerca, estas personas no se hubieran salvado porque esos segundos fueron fundamentales para sacarlos. Ellos ya estaban ahogándose porque estaban golpeados y fueron llevados rápido al hospital”.

"Tenemos un aeropuerto a la orilla del mar y no hay lanchas de rescate circulando en toda el área, es algo que debe haber por cualquier emergencia. Los pescadores hicieron esa función y fueron fundamentales para salvar vidas", agregó Watler.

"No tenemos hospital, hay un improvisado, tuvieron que llevar a los heridos a un hospital a tierra firme porque no tenemos. Si hubiera sido un avión más grande con más gente, adónde íbamos a llevar a tanto herido, no estamos preparados para esto", puntualizó Watler.

Hugo Soler, gobernador de Islas de la Bahía, expresa que no pretende tapar el sol con un dedo: reconoce que la isla de Roatán no está del todo preparada para enfrentar una tragedia de gran magnitud, una realidad que también comparten otras ciudades de Honduras.

“Ya tenemos los cuerpos de socorro, está Copeco (Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos), los bomberos, Fuerzas Armadas y bomberos del aeropuerto, el problema es que todos quieren el protagonismo”, argumentó Soler.

El gobernador destaca la necesidad de equipos de respuesta, insumos básicos y también valora el potencial apoyo de personas externas a las instituciones, subrayando la importancia de colaboración y unidad para superar las limitaciones existentes.

Soler dice que los “bomberos tienen el conocimiento porque reciben capacitaciones cada año en diferentes áreas por parte de bomberos de Costa Rica, pero sí faltan recursos. Sabemos que necesitamos prepararnos, son cosas que uno no quiere que pasen, pero mientras tengamos un aeropuerto estamos expuestos”.

Fernando García, gerente del aeropuerto Juan Manuel Gálvez, aseguró que el equipo de bomberos de la terminal aérea acudió a tiempo para atender la emergencia del avión accidentado.

"Se recibió la alerta y los bomberos del aeropuerto llegaron rápido y se lanzaron al mar a rescatar a los pasajeros, lo que pasa es que solo se habla de los pescadores. Tenemos el equipo y recurso humano para estos casos", dijo García.

El gerente del aeropuerto señala que, según las normativas nacionales e internacionales, se garantiza tanto la asignación de unidades como la presencia de personal calificado. Además, este personal recibe entrenamiento continuo para mantener sus habilidades actualizadas y responder de manera efectiva a las necesidades.