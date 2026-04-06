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Fueron interceptados por sujetos armados: dos hermanos son ultimados en Olancho

Los dos jovencitos fueron interceptados por hombres fuertemente armados, cuando estos se desplazaban por una calle de la aldea Amaranguiles

  • Actualizado: 06 de abril de 2026 a las 17:42
Fueron interceptados por sujetos armados: dos hermanos son ultimados en Olancho

Fotografía en vida de Isaí Emmanuel Alvarado Flores, de 17 años de edad.

 Foto: Cortesía Redes

Olancho, Honduras.- Dos hermanos fueron asesinados con armas de fuego la mañana de este lunes 6 de abril, en una comunidad del municipio de Concordia, al este del departamento de Olancho.

El doble crimen ocurrió alrededor de las 11:00 de la mañana, en el caserío Amaranguiles, según resportes preliminares de la Policía Nacional (PN), destacada en el lugar.

Los fallecidos respondían en vida a los nombres de Isaí Emmanuel Alvarado Flores, quien el próximo 17 de abril cumpliría 18 años de edad, y su hermano, Jorge Isaías Alvarado Flores, de 25 años.

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Se opusieron

Los dos jovencitos caminaban por una de las calles de su natal Amaranguiles, cuando varios sujetos que portaban armas de fuego los interceptaron y les dispararon a quemarropa hasta causarles la muerte.

Los familiares de Isaí e Isaías, antes de que los elementos policiales llegaran a la escena del doble crimen, levantaron los cadáveres y los llevaron a su casa de habitación en la misma aldea.

Personal del Ministerio Público (MP) se desplazó desde la ciudad de Catacamas para poder hacer el respectivo levantamiento, el recabo de las evidencias dejadas en la escena, pero también, para tratar de convencer a los parientes para que se pudieran trasladar los cuerpos a Medicina Forense, en la capital.

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Las autoridades no reportaron detenidos en Amaranguiles y tampoco se informó de algún posible móvil del hecho.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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