Fueron interceptados por sujetos armados: dos hermanos son ultimados en Olancho

Olancho, Honduras.- Dos hermanos fueron asesinados con armas de fuego la mañana de este lunes 6 de abril, en una comunidad del municipio de Concordia, al este del departamento de Olancho.

El doble crimen ocurrió alrededor de las 11:00 de la mañana, en el caserío Amaranguiles, según resportes preliminares de la Policía Nacional (PN), destacada en el lugar.

Los fallecidos respondían en vida a los nombres de Isaí Emmanuel Alvarado Flores, quien el próximo 17 de abril cumpliría 18 años de edad, y su hermano, Jorge Isaías Alvarado Flores, de 25 años.