Muere integrante de banda musical en fatal accidente en Concordia, Olancho

La víctima fue identificada como Andry Leodir Osorto Cabrera (24), era integrante del grupo "La Poderosa Banda del Pueblo"

  • Actualizado: 22 de febrero de 2026 a las 10:32
El cadáver de Andry Leodir Osorto Cabrera quedó debajo del carro.

 Foto: Cortesía

Olancho, Honduras.-Un joven integrante de una banda musical falleció en un fatal accidente vehicular la mañana de este domingo en el sector Juan Francisco, del municipio de Concordia, Olancho, en el nororiente de Honduras.

El músico fue identificado como Andry Leodir Osorto Cabrera (24), quien era integrante del grupo "La Poderosa Banda del Pueblo".

De acuerdo con la información preliminar, estas personas venían saliendo del sector de Concordia y se dirigían hacia sus lugares de origen; en el caso de Osorto, hacia la zona sur del país.

Sin embargo, en una de las calles de la zona, el conductor perdió control del pick-up en el que se conducían y se salió de la calle, cayendo en una hondonada del sector.

Foto en vida de Andry Leodir Osorto Cabrera (24).

 (Foto: Cortesía)

Osorto quedó abajo del pesado carro, por lo que murió de manera inmediata, sus demás compañeros resultaron con varias heridas, por lo que fueron trasladados hasta un centro asistencial del lugar.

Hasta el momento, siguen a la espera de que el Cuerpo de Bomberos recupere el cadáver de Osorto y así seguir con el proceso de ley.

Se desconoce si será trasladado hasta la capital o hasta su lugar de origen para que su familia le de cristiana sepultura.

Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

