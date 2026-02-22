Muere integrante de banda musical en fatal accidente en Concordia, Olancho

Olancho, Honduras.-Un joven integrante de una banda musical falleció en un fatal accidente vehicular la mañana de este domingo en el sector Juan Francisco, del municipio de Concordia, Olancho, en el nororiente de Honduras.
El músico fue identificado como Andry Leodir Osorto Cabrera (24), quien era integrante del grupo "La Poderosa Banda del Pueblo".
De acuerdo con la información preliminar, estas personas venían saliendo del sector de Concordia y se dirigían hacia sus lugares de origen; en el caso de Osorto, hacia la zona sur del país.
Sin embargo, en una de las calles de la zona, el conductor perdió control del pick-up en el que se conducían y se salió de la calle, cayendo en una hondonada del sector.
Osorto quedó abajo del pesado carro, por lo que murió de manera inmediata, sus demás compañeros resultaron con varias heridas, por lo que fueron trasladados hasta un centro asistencial del lugar.
Hasta el momento, siguen a la espera de que el Cuerpo de Bomberos recupere el cadáver de Osorto y así seguir con el proceso de ley.
Se desconoce si será trasladado hasta la capital o hasta su lugar de origen para que su familia le de cristiana sepultura.