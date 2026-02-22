Matan a un hombre en la colonia 9 de Noviembre, en Comayagua

Comayagua, Honduras.-Un hombre fue asesinado a disparos la mañana de este domingo en la entrada de la colonia 9 de Noviembre, en Comayagua, en la zona central de Honduras.
La víctima fue identificada únicamente como Joel.
Informes preliminares indican que Joel iba saliendo de la colonia, hacia la carretera CA-5, y fue en ese momento que sujetos armados lo interceptaron.
Sin mediar palabras, le dispararon en reiteradas ocasiones y luego huyeron de la zona, detallaron algunas de las personas que estaban en el lugar del hecho.
Las autoridades llegaron hasta el lugar para acordonar la escena, a la espera de los forenses para que realicen el levantamiento del cadáver.