Niño de 8 años muere tras quedar en medio de balacera en Concordia, Olancho

Olancho, Honduras.- Un menor de apenas ocho años, identificado como Jafeth Maradiaga, perdió la vida luego de ser alcanzado por una bala durante una balacera registrada en el sector de Villa Vieja, municipio de Concordia, en el departamento de Olancho.
De acuerdo con información preliminar, el hecho violento se produjo cuando varios sujetos armados protagonizaron un enfrentamiento en la zona. En medio del intercambio de disparos, una de las balas impactó al menor, quien se encontraba en las cercanías del lugar.
Tras resultar herido, el niño fue trasladado de inmediato a un centro asistencial privado con la esperanza de salvarle la vida. Sin embargo, los médicos informaron que el menor ya no presentaba signos vitales al momento de su ingreso.
La caída del pequeño ha causado consternación entre familiares y vecinos del sector, quienes lamentaron que una víctima inocente haya perdido la vida en medio de hechos violentos.
Autoridades policiales llegaron al lugar para recabar indicios e iniciar las investigaciones correspondientes con el fin de identificar a los responsables del enfrentamiento armado.