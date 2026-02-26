Niño de 8 años muere tras quedar en medio de balacera en Concordia, Olancho

Olancho, Honduras.- Un menor de apenas ocho años, identificado como Jafeth Maradiaga, perdió la vida luego de ser alcanzado por una bala durante una balacera registrada en el sector de Villa Vieja, municipio de Concordia, en el departamento de Olancho.

De acuerdo con información preliminar, el hecho violento se produjo cuando varios sujetos armados protagonizaron un enfrentamiento en la zona. En medio del intercambio de disparos, una de las balas impactó al menor, quien se encontraba en las cercanías del lugar.