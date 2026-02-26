  1. Inicio
  2. · Sucesos

Niño de 8 años muere tras quedar en medio de balacera en Concordia, Olancho

El menor fue llevado gravemente herido a una clínica privada de la zona, sin embargo, los médicos confirmaron que el pequeño ya había fallecido

  • Actualizado: 26 de febrero de 2026 a las 05:57
Niño de 8 años muere tras quedar en medio de balacera en Concordia, Olancho

El menor Jafeth Maradiaga, de ocho años de edad, murió antes de recibir atención médica en Concordia.

 Foto: Cortesía.

Olancho, Honduras.- Un menor de apenas ocho años, identificado como Jafeth Maradiaga, perdió la vida luego de ser alcanzado por una bala durante una balacera registrada en el sector de Villa Vieja, municipio de Concordia, en el departamento de Olancho.

De acuerdo con información preliminar, el hecho violento se produjo cuando varios sujetos armados protagonizaron un enfrentamiento en la zona. En medio del intercambio de disparos, una de las balas impactó al menor, quien se encontraba en las cercanías del lugar.

Hipótesis indican que Valeria habría sido asesinada tras terminar relación con miembro de la MS-13

Tras resultar herido, el niño fue trasladado de inmediato a un centro asistencial privado con la esperanza de salvarle la vida. Sin embargo, los médicos informaron que el menor ya no presentaba signos vitales al momento de su ingreso.

La caída del pequeño ha causado consternación entre familiares y vecinos del sector, quienes lamentaron que una víctima inocente haya perdido la vida en medio de hechos violentos.

Autoridades policiales llegaron al lugar para recabar indicios e iniciar las investigaciones correspondientes con el fin de identificar a los responsables del enfrentamiento armado.

¿Esposos asesinados en El Progreso compartían pareja con sus propios homicidas?

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacc

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias