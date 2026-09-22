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Tras una semana llena de pistas, Taylor Swift anuncia el lanzamiento de su nuevo sencillo

Después de varios mensajes en clave y un misterioso conteo, Taylor Swift confirmó el lanzamiento de su nuevo sencillo para este 25 de septiembre

  • Actualizado: 22 de septiembre de 2026 a las 13:28
Tras una semana llena de pistas, Taylor Swift anuncia el lanzamiento de su nuevo sencillo

Por ahora, Swift no ha revelado si Patient Zero formará parte de un próximo álbum, si se trata de una canción independiente o qué dirección musical tendrá.

Foto: Instagram | @taylorswift

Los Ángeles, Estados Unidos.- Taylor Swift anunció este martes que lanzará un nuevo sencillo el 25 de septiembre bajo el nombre Patient Zero.

"Llevo esperando con impaciencia para contarte que mi nuevo sencillo Patient Zero saldrá el 25 de septiembre (!!!!!!!!!!!!)", compartió la cantante en Instagram acompañado de una fotografía en la que lleva un vestido negro, mientras se recarga en la pared.

Instagram

Horas antes Swift había publicado en su página web un conteo regresivo frente a unas cortinas de teatro, sin dar detalles sobre lo que iba a anunciar.

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El reloj y la estética parecían mantener el estilo burlesque que exploró en The Life of a Showgirl (2025), pero una vez que se reveló la noticia, la página web mostró un fondo gris, un árbol sin hojas, y Swift apareció con una imagen mucho más sobria y menos festiva que antes, lo que podría anticipar una nueva etapa musical.

Junto al anuncio del sencillo, la cantante también promocionó una serie de CDs de edición especial (Collector's Edition).

Swift protagonizó un sketch de comedia de Law & Order la última edición de los premios Emmy, en los que supuestamente dejó pistas ocultas para sus seguidores, además de una serie de palabras sospechosas para descifrar: Sacárido. Aries. Del viñedo. Norte o sur.

El 27 de septiembre, Swift, de 36 años, recibirá el primer premio a la mejor dirección artística en los MTV Video Music Awards (VMAs) de 2026.

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Swift además es la segunda artista con más nominaciones de la noche, nueve en total, entre ellas dirección, video del año, artista del año y mejor pop.

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Redacción web
Agencia EFE

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