Hombre condenado a pagar L6,000 de manutención: “Cumplió con depósitos durante cuatro años”

Tegucigalpa, Honduras.- El hombre sentenciado a pagar seis mil lempiras mensuales de pensión alimenticia por un menor cuya paternidad negó, habría realizado durante cuatro años depósitos bancarios destinados a cubrir sus necesidades, según autoridades de los Juzgados de Violencia Doméstica de San Pedro Sula.

La jueza de los Juzgados de Violencia Doméstica, Claudia López, explicó a Hoy Mismo que, para emitir la sentencia, se tomaron en cuenta las declaraciones realizadas por el hombre durante una audiencia por violencia doméstica, así como las actuaciones relacionadas con las responsabilidades que había asumido respecto al menor.

De acuerdo con López, uno de los elementos considerados por el juzgado fue que el hombre, durante la audiencia, reconoció inicialmente al menor como su hijo y admitió que había realizado depósitos bancarios durante cuatro años a una cuenta de la denunciante.

“La revisión del expediente evidencia que la persona sancionada y a la que se le impuso la medida de pensión alimenticia acepta en su declaración que el niño es su hijo, y de hecho, él acepta que ha estado realizando depósitos a una cuenta específica de la denunciante por cuatro años”, explicó.

Sin embargo, la jueza señaló que posteriormente el hombre cambió su versión y manifestó que el menor no era su hijo. Ante esta contradicción, el juzgado valoró las declaraciones y demás elementos consignados en el expediente al momento de resolver el caso.

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“La profesional aseguró que en el acta se lee cuando él dice "sí es mi hijo" y después en su declaración él dice "no es mi hijo", pero, ¿a qué hecho tiene que atender el juzgado? En primer lugar, a la primera aceptación que él hace de que el niño es su hijo, que si bien está reconocido por otra persona por circunstancias dentro de la misma relación”, apuntó.

El portavoz de los Tribunales de Justicia de San Pedro Sula, Ruy Barahona, explicó a EL HERALDO que el proceso se originó a raíz de una denuncia por violencia doméstica presentada por la madre del menor el 28 de agosto.

Según Barahona, el hombre fue citado para comparecer ante la jueza y fue durante esa audiencia cuando se refirió a la relación de paternidad con el menor.