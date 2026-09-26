Hombre condenado a pagar L6,000 de manutención: “Cumplió con depósitos durante cuatro años”

La aclaración del juzgado surgió luego de las declaraciones del abogado defensor del hombre, Óscar Mejía, quien cuestionó que su representado fuera obligado a pagar manutención por un menor que, según sostuvo, no es su hijo.“Estoy consciente de que hay muchas mujeres que sufren de violencia doméstica, pero hay otras que se aprovechan de la situación. Un ciudadano que yo he estado asesorando lo condenaron a pagar una pensión de un hijo que no es de él al haber estado en una relación de novio o relación de amante, puede decirse”, dijo el abogado.Mejía sostuvo que el menor aparece registrado con los apellidos de otro hombre, a quien identificó como el verdadero padre y quien lo habría reconocido durante la relación que su defendido mantuvo con la madre.