CD Choloma vs Marathón EN VIVO: Hora y canal que transmite partido de Liga Nacional

Choloma, Honduras.- El Estadio Rubén Deras está recibiendo este domingo un atractivo duelo entre Choloma y Marathón , correspondiente a la tercera jornada del Torneo Apertura 2026 .

El conjunto cholomeño afronta el compromiso con la urgencia de conseguir sus primeros puntos de la temporada. Los dirigidos por Héctor Vargas han sufrido derrotas ante Génesis y Atlético Independiente, resultados que los mantienen en el fondo de la clasificación y que aumentan la presión de cara a su presentación ante su afición.

Uno de los principales focos de atención estará en la portería, ya que Saúl Fox, conocido popularmente como “La More”, podría tener su esperado debut con el Choloma. El guardameta ha manifestado su deseo de disputar el encuentro, aunque será Héctor Vargas quien tome la decisión definitiva.

En el otro lado aparece un Marathón que ha tenido un inicio positivo y todavía no conoce la derrota. El equipo dirigido por Silvio Rudman suma cuatro puntos después de una victoria y un empate en las primeras jornadas, por lo que buscará aprovechar el mal momento de su rival para llevarse los tres puntos.

Además, los verdolagas llegan con un impulso extra tras conseguir una importante victoria en la Copa Centroamericana, resultado que les permitió fortalecer su confianza antes de regresar a la acción en la Liga Nacional.

El duelo representa una oportunidad para que Choloma reaccione y consiga su primer triunfo del campeonato, mientras Marathón intentará confirmar su buen arranque y mantenerse en la parte alta de la tabla. Todo está servido en el Rubén Deras para un partido donde ambos equipos llegan con mucho en juego.