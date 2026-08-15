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Raúl Cáceres: "Nos llevamos esta derrota penosa"

El técnico del Platense, Raúl Cáceres, dio la cara luego de la derrota en su visita ante el Génesis

  • Actualizado: 15 de agosto de 2026 a las 17:35
Raúl Cáceres: Nos llevamos esta derrota penosa

Raúl Cáceres cree que su Platense tendrá un mejor nivel en las próximas fechas.

 Foto: Neptalí Romero

La Paz, Honduras.- Raúl Cáceres, técnico del equipo Platense no ocultó su enojo, molestia y disconformidad con el resultado (3-0) que tuvieron en su visita ante el Génesis FC.

El DT asumió la culpa del revés, también dejó claro que hay situaciones que no debe de decir al público, pero que en lo interno sí se los dirá a cada jugador.

"Fuimos superados por un equipo desde el primer minuto, de a poco fuimos entrando al partido, descuidos defensivos, darle méritos al rival, nosotros tenemos que poner las barbas en remojo", comenzó diciendo Cáceres en un modo nada contento.

"No fuimos lo que estamos acostumbrados a ser, por eso nos llevamos esta derrota penosa. No es para estar en esta situación, esto escandaliza, no es de estar cómodos, hay que ser prudentes porque hay que respetar al jugador, pero en lo interno tenemos que hablarlo", dijo.

Aunque Cáceres cree que el torneo apenas comienza y tienen mucho que mejorar, de cara a los próximas fechas. "Tenemos que ser pacientes, yo quisiera que ya estuviera el equipo como yo quiero, pero tengo la seguridad que este equipo dará la vuelta, estamos en una curva que no mantenemos el nivel".

Asimió la derrota. "Un 50% de este resultado es mío, situaciones que se dieron y no hice nada, doy la cara, sé a lo interno qué pasó, hay que ser fuerte y valiente".

Cerró. "Sabíamos que ibamos a encontrar un equipo que se haría valer en su cancha, el resultado me escandaliza, me sacude".

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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