DPI-UNAS ha atendido ocho casos de autosecuestros o secuestros fingidos en lo que va de 2026

Asimismo, las personas involucradas quedan sujetas al proceso penal correspondiente y, conforme a la legislación vigente, únicamente podrán optar a mecanismos alternos como la suspensión de la persecución penal cuando reúnan los requisitos establecidos por la ley y cumplan con las obligaciones impuestas por la autoridad judicial, entre ellas el pago de la multa correspondiente a favor de la <b>Procuraduría General de la República</b> (PGR).Las autoridades de la DPI hacen un llamado a la ciudadanía a abstenerse de simular secuestros o denunciar hechos delictivos inexistentes, ya que dichas acciones constituyen delito y generan un importante desgaste de recursos humanos, técnicos y logísticos que deben destinarse a la atención de casos reales.