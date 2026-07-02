Mujer fingió secuestro en Comayagua para sacarle dinero a su familia y pagar deudas personales

Comayagua, Honduras.- Tras una investigación desarrollada mediante técnicas especiales de inteligencia e investigación criminal, la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), capturó este jueves a una mujer por suponerla responsable de haber simulado su propio secuestro.
La joven de 27 años de edad, cuyo nombre no fue revelado por las autoridades policiales, fue aprehendida en el barrio Suyapa de la ciudad de Comayagua, por un equipo de investigadores de la Unidad Nacional Antisecuestros (UNAS).
El falso secuestro ocurrió en el mes de noviembre de 2025, cuando la ahora detenida salió de una discoteca y posteriormente se dirigió hacia su vivienda, donde presuntamente habría sido interceptada por varios individuos que, según la denuncia presentada, exigían a sus familiares el pago de 10 mil dólares a cambio de su liberación.
La investigación arrojó que no existió tal secuestro, todo fue simulado con el fin engañar a sus familiares y obtener el dinero para saldar deudas personales.
La sospechosa fue localizada sana y salva días después por los agentes policiales, donde no se realizó ningún depósito del dinero que exigía a sus familiares. Sin embargo, los Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Comayagua emitieron, el pasado 16 de junio de 2026, una orden de captura en contra de la sospechosa por suponerla responsable del delito de simulación de infracción inexistente