Mujer fingió secuestro en Comayagua para sacarle dinero a su familia y pagar deudas personales

Comayagua, Honduras.- Tras una investigación desarrollada mediante técnicas especiales de inteligencia e investigación criminal, la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), capturó este jueves a una mujer por suponerla responsable de haber simulado su propio secuestro.

La joven de 27 años de edad, cuyo nombre no fue revelado por las autoridades policiales, fue aprehendida en el barrio Suyapa de la ciudad de Comayagua, por un equipo de investigadores de la Unidad Nacional Antisecuestros (UNAS).

El falso secuestro ocurrió en el mes de noviembre de 2025, cuando la ahora detenida salió de una discoteca y posteriormente se dirigió hacia su vivienda, donde presuntamente habría sido interceptada por varios individuos que, según la denuncia presentada, exigían a sus familiares el pago de 10 mil dólares a cambio de su liberación.