Caso Pandora II: Presentan 49 pruebas contra Juan Orlando Hernández

Tegucigalpa, Honduras.-La Fiscalía y la Procuraduría General de la República (PGR) presentaron 49 medios de prueba contra el expresidente Juan Orlando Hernández durante la audiencia inicial del caso Pandora II, con los que busca sustentar la acusación en su contra. Durante la sesión judicial, el Ministerio Público distribuyó los 48 medios probatorios en 38 pruebas documentales, tres pericias, dos testimonios y cinco pruebas evidenciales, mientras que la PGR incorporó un medio de prueba adicional.

El portavoz del Poder Judicial, Carlos Silva, explicó que la Procuraduría General de la República presentó un medio de prueba mediante un perito criminalístico, elemento relacionado con un video sobre la participación de Hernández Alvarado durante la audiencia de declaración de imputado y las medidas que solicitó en ese momento. “Según ellos -la PGR- es importante hacer notar, mediante el video que presentaron, la pretensión que tuvo el presidente Hernández Alvarado con el tema de las medidas”, señaló Silva al explicar el papel de la PGR en esta etapa del proceso. Además, explicó que durante la ratificación de la acusación, el Ministerio Público sostuvo que entre 2010 y 2013 fueron traspasados 288 millones de lempiras para ser utilizados en campaña política. De ese monto, según la acusación, más de 62 millones fueron directamente inyectados a la campaña del expresidente Hernández. Recursos que, según la Fiscalía, fueron enviados a dos cuentas bancarias y, posteriormente, utilizados mediante empresas de publicidad, traslados y pagos a compañías regionales.

Reacciones

Ante la presentación de pruebas que forma parte del protocolo de la audiencia inicial, la defensa del exmandatario también cuestionó los elementos ofrecidos por los entes acusadores del Estado. “Es normal que en estos procesos el Ministerio Público presente enormes cantidades de medios probatorios como testigos, medios documentales y pericias; pero la experiencia nos dice que, cuando los hechos no tienen la trascendencia, terminan en sobreseimientos, como pasó en el caso Pandora I”, aseguró el representante legal de Juan Orlando Hernández, Félix Ávila.

Audiencia se retomará el martes 18 de agosto

Después de que la parte acusadora presentó sus medios probatorios, la defensa técnica del expresidente solicitó al juez un tiempo prudencial para analizar las pruebas ofrecidas. Es decir, la audiencia se retomará el martes 18 de agosto, a partir de las 9:00 de la mañana. En esa jornada, la defensa de Hernández deberá formular sus objeciones sobre los medios de prueba presentados por el Ministerio Público y la PGR. La defensa del exmandatario podrá señalar cuáles medios probatorios considera que no aportan al desarrollo del proceso. Además, tendrá la posibilidad de presentar sus propios medios de prueba y plantear cuestiones incidentales o formular excepciones. La próxima audiencia permitirá a la defensa pronunciarse sobre los 49 medios de prueba ofrecidos y definir si incorpora nuevos elementos, cuestiones incidentales o excepciones al proceso.

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