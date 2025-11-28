  1. Inicio
Lista completa de indultos de Donald Trump: JOH y más de 1,600 personas

Trump ha emitido cientos de indultos, incluyendo a Juan Orlando Hernández y empresarios, exfuncionarios y participantes del 6 de enero 2021. Aquí más detalles

  • 28 de noviembre de 2025 a las 17:15
El presidente estadounidense ha indultado a figuras clave del círculo político y legal.

 Foto: @realdonaldtrump

Tegucigalpa, Honduras.- Los indultos concedidos por Donald Trump durante sus dos mandatos revelan un patrón que combina lealtades políticas, vínculos financieros y decisiones estratégicas que han marcado su forma de ejercer el poder.

Desde aliados que participaron en sus esfuerzos por revertir las elecciones de 2020 hasta figuras empresariales, exfuncionarios y participantes del asalto al Capitolio en 2021, las medidas de clemencia han beneficiado a perfiles estrechamente ligados a su círculo.

Este recuento presenta, en orden cronológico, del más nuevo al más antiguo de todos los beneficiarios.

¿A quiénes ha indultado Donald Trump en su segundo mandato?

- Juan Orlando Hernández: 28 de noviembre de 2025

El mandatario anunció que concederá un “indulto total y completo” al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández (2014-2022), condenado en 2024 por narcotráfico y armas en Estados Unidos. Este aún no se ha llevado a cabo, pero según la esposa de Hernández, Ana García, ya estaría en trámite.

- Indultos colectivos por el caso de los electores falsos de 2020: 9 de noviembre de 2025

Trump indultó alrededor de 80 personas involucradas en: Listas falsas de electores que sostenían que Trump había ganado sus estados en 2020, intentos por “exponer fraude electoral” o “vulnerabilidades” del proceso.

Entre los indultados están: Rudy Giuliani, Sidney Powell, Kenneth Chesebro, Jenna Ellis, Christina Bobb. Además, exasesores y colaboradores de la campaña de Trump.

- Changpeng “CZ” Zhao (Binance): 21 de octubre de 2025

Trump perdonó al fundador de Binance tras cooperación financiera con la empresa familiar Trump y la creación del token USD1 utilizado en inversiones. Zhao recibió el indulto tras que Binance buscara acuerdos con World Liberty y después de que la SEC retirara una demanda contra la empresa.

- George Santos: 17 de octubre de 2025

El excongresista de Nueva York, expulsado del Congreso, fue indultado luego de donaciones y gastos hechos en propiedades vinculadas a Trump.

- Imaad Shah Zuberi: 28 de mayo de 2025

Se conmutó la sentencia del recaudador de fondos tras donaciones significativas a su comité inaugural y a comités políticos asociados al expresidente.

- Julie y Todd Chrisley: 28 de mayo de 2025

Los protagonistas de reality show fueron indultados después de que su hija Savannah Chrisley hablara a favor de Trump en la Convención Nacional Republicana y realizara donaciones políticas.

- Paul Walczak: 23 de abril de 2025

El exejecutivo de un hogar de ancianos recibió el indulto semanas después de que su madre asistiera a un evento exclusivo de recaudación de fondos de Trump. Ella misma había donado más de $16,000 a comités relacionados con el presidente.

- Trevor Milton (Nikola Motors): 27 de marzo de 2025

El fundador de Nikola recibió el indulto tras donar más de 900,000 dólares a Trump durante las semanas previas a las elecciones de 2024. Su esposa también realizó aportes casi idénticos.

- HDR Global Trading Ltd. y fundadores de BitMEX: 27 de marzo de 2025

Trump indultó a la empresa matriz y a varios fundadores acusados por violar la Ley de Secreto Bancario. Los indultos coincidieron con el auge de los memecoins vinculados a Trump y el token WLFI, listados en la plataforma BitMEX.

- Rod Blagojevich: 10 de febrero de 2025

El exgobernador de Illinois, participante de “Celebrity Apprentice”, recibió la conmutación e indulto completo tras años de expresar apoyo político a Trump.

- Ross Ulbricht: 21 de enero de 2025

El fundador de Silk Road fue indultado después de una fuerte campaña liderada por el Partido Libertario y tras la promesa de Trump de liberarlo durante su discurso en la convención del partido.

- Primeros días del mandato de Donald Trump – Más de 1,600 indultos y conmutaciones por el asalto al Capitolio

En uno de sus primeros actos como presidente, Trump otorgó clemencia a casi 1,600 personas vinculadas al asalto al Capitolio del 6 de enero 2021.

Fueron beneficiados: Manifestantes que cometieron delitos menores, personas que rompieron ventanas o ingresaron violentamente, individuos condenados por conspiración sediciosa y agresores de agentes de policía.

