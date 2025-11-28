Lista completa de indultos de Donald Trump: JOH y más de 1,600 personas

Tegucigalpa, Honduras.- Los indultos concedidos por Donald Trump durante sus dos mandatos revelan un patrón que combina lealtades políticas, vínculos financieros y decisiones estratégicas que han marcado su forma de ejercer el poder.
Desde aliados que participaron en sus esfuerzos por revertir las elecciones de 2020 hasta figuras empresariales, exfuncionarios y participantes del asalto al Capitolio en 2021, las medidas de clemencia han beneficiado a perfiles estrechamente ligados a su círculo.
Este recuento presenta, en orden cronológico, del más nuevo al más antiguo de todos los beneficiarios.
¿A quiénes ha indultado Donald Trump en su segundo mandato?
- Juan Orlando Hernández: 28 de noviembre de 2025
El mandatario anunció que concederá un “indulto total y completo” al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández (2014-2022), condenado en 2024 por narcotráfico y armas en Estados Unidos. Este aún no se ha llevado a cabo, pero según la esposa de Hernández, Ana García, ya estaría en trámite.
- Indultos colectivos por el caso de los electores falsos de 2020: 9 de noviembre de 2025
Trump indultó alrededor de 80 personas involucradas en: Listas falsas de electores que sostenían que Trump había ganado sus estados en 2020, intentos por “exponer fraude electoral” o “vulnerabilidades” del proceso.
Entre los indultados están: Rudy Giuliani, Sidney Powell, Kenneth Chesebro, Jenna Ellis, Christina Bobb. Además, exasesores y colaboradores de la campaña de Trump.
- Changpeng “CZ” Zhao (Binance): 21 de octubre de 2025
Trump perdonó al fundador de Binance tras cooperación financiera con la empresa familiar Trump y la creación del token USD1 utilizado en inversiones. Zhao recibió el indulto tras que Binance buscara acuerdos con World Liberty y después de que la SEC retirara una demanda contra la empresa.
- George Santos: 17 de octubre de 2025
El excongresista de Nueva York, expulsado del Congreso, fue indultado luego de donaciones y gastos hechos en propiedades vinculadas a Trump.
- Imaad Shah Zuberi: 28 de mayo de 2025
Se conmutó la sentencia del recaudador de fondos tras donaciones significativas a su comité inaugural y a comités políticos asociados al expresidente.
- Julie y Todd Chrisley: 28 de mayo de 2025
Los protagonistas de reality show fueron indultados después de que su hija Savannah Chrisley hablara a favor de Trump en la Convención Nacional Republicana y realizara donaciones políticas.
- Paul Walczak: 23 de abril de 2025
El exejecutivo de un hogar de ancianos recibió el indulto semanas después de que su madre asistiera a un evento exclusivo de recaudación de fondos de Trump. Ella misma había donado más de $16,000 a comités relacionados con el presidente.
- Trevor Milton (Nikola Motors): 27 de marzo de 2025
El fundador de Nikola recibió el indulto tras donar más de 900,000 dólares a Trump durante las semanas previas a las elecciones de 2024. Su esposa también realizó aportes casi idénticos.
- HDR Global Trading Ltd. y fundadores de BitMEX: 27 de marzo de 2025
Trump indultó a la empresa matriz y a varios fundadores acusados por violar la Ley de Secreto Bancario. Los indultos coincidieron con el auge de los memecoins vinculados a Trump y el token WLFI, listados en la plataforma BitMEX.
- Rod Blagojevich: 10 de febrero de 2025
El exgobernador de Illinois, participante de “Celebrity Apprentice”, recibió la conmutación e indulto completo tras años de expresar apoyo político a Trump.
- Ross Ulbricht: 21 de enero de 2025
El fundador de Silk Road fue indultado después de una fuerte campaña liderada por el Partido Libertario y tras la promesa de Trump de liberarlo durante su discurso en la convención del partido.
- Primeros días del mandato de Donald Trump – Más de 1,600 indultos y conmutaciones por el asalto al Capitolio
En uno de sus primeros actos como presidente, Trump otorgó clemencia a casi 1,600 personas vinculadas al asalto al Capitolio del 6 de enero 2021.
Fueron beneficiados: Manifestantes que cometieron delitos menores, personas que rompieron ventanas o ingresaron violentamente, individuos condenados por conspiración sediciosa y agresores de agentes de policía.