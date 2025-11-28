Lista completa de indultos de Donald Trump: JOH y más de 1,600 personas

Tegucigalpa, Honduras.- Los indultos concedidos por Donald Trump durante sus dos mandatos revelan un patrón que combina lealtades políticas, vínculos financieros y decisiones estratégicas que han marcado su forma de ejercer el poder. Desde aliados que participaron en sus esfuerzos por revertir las elecciones de 2020 hasta figuras empresariales, exfuncionarios y participantes del asalto al Capitolio en 2021, las medidas de clemencia han beneficiado a perfiles estrechamente ligados a su círculo. Este recuento presenta, en orden cronológico, del más nuevo al más antiguo de todos los beneficiarios.

¿A quiénes ha indultado Donald Trump en su segundo mandato?

- Juan Orlando Hernández: 28 de noviembre de 2025 El mandatario anunció que concederá un "indulto total y completo" al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández (2014-2022), condenado en 2024 por narcotráfico y armas en Estados Unidos. Este aún no se ha llevado a cabo, pero según la esposa de Hernández, Ana García, ya estaría en trámite. - Indultos colectivos por el caso de los electores falsos de 2020: 9 de noviembre de 2025 Trump indultó alrededor de 80 personas involucradas en: Listas falsas de electores que sostenían que Trump había ganado sus estados en 2020, intentos por "exponer fraude electoral" o "vulnerabilidades" del proceso. Entre los indultados están: Rudy Giuliani, Sidney Powell, Kenneth Chesebro, Jenna Ellis, Christina Bobb. Además, exasesores y colaboradores de la campaña de Trump. - Changpeng "CZ" Zhao (Binance): 21 de octubre de 2025 Trump perdonó al fundador de Binance tras cooperación financiera con la empresa familiar Trump y la creación del token USD1 utilizado en inversiones. Zhao recibió el indulto tras que Binance buscara acuerdos con World Liberty y después de que la SEC retirara una demanda contra la empresa.

- George Santos: 17 de octubre de 2025 El excongresista de Nueva York, expulsado del Congreso, fue indultado luego de donaciones y gastos hechos en propiedades vinculadas a Trump. - Imaad Shah Zuberi: 28 de mayo de 2025 Se conmutó la sentencia del recaudador de fondos tras donaciones significativas a su comité inaugural y a comités políticos asociados al expresidente. - Julie y Todd Chrisley: 28 de mayo de 2025 Los protagonistas de reality show fueron indultados después de que su hija Savannah Chrisley hablara a favor de Trump en la Convención Nacional Republicana y realizara donaciones políticas. - Paul Walczak: 23 de abril de 2025 El exejecutivo de un hogar de ancianos recibió el indulto semanas después de que su madre asistiera a un evento exclusivo de recaudación de fondos de Trump. Ella misma había donado más de $16,000 a comités relacionados con el presidente. - Trevor Milton (Nikola Motors): 27 de marzo de 2025 El fundador de Nikola recibió el indulto tras donar más de 900,000 dólares a Trump durante las semanas previas a las elecciones de 2024. Su esposa también realizó aportes casi idénticos. - HDR Global Trading Ltd. y fundadores de BitMEX: 27 de marzo de 2025 Trump indultó a la empresa matriz y a varios fundadores acusados por violar la Ley de Secreto Bancario. Los indultos coincidieron con el auge de los memecoins vinculados a Trump y el token WLFI, listados en la plataforma BitMEX. - Rod Blagojevich: 10 de febrero de 2025 El exgobernador de Illinois, participante de “Celebrity Apprentice”, recibió la conmutación e indulto completo tras años de expresar apoyo político a Trump.