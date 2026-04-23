Comunidades de Intibucá, La Paz y Comayagua exponen demandas agrarias

Tegucigalpa, Honduras.-Autoridades del Instituto Nacional Agrario (INA) sostuvieron una reunión con representantes del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) con el objetivo de dar seguimiento a los procesos agrarios que involucran a comunidades indígenas del país.
El encuentro fue encabezado por el ministro director del INA, Javier Talavera, junto a dirigentes comunales provenientes de los departamentos de Intibucá, La Paz y Comayagua, quienes expusieron inquietudes relacionadas con el estado actual de los trámites de adjudicación de tierras.
Durante la reunión se abordaron avances y desafíos en materia de acceso a la tierra, así como la necesidad de fortalecer la seguridad jurídica en la tenencia territorial de las comunidades indígenas.
Los representantes comunitarios solicitaron además el apoyo institucional del INA para desarrollar capacitaciones orientadas a mejorar el conocimiento sobre los procedimientos agrarios, con el fin de impulsar una gestión más efectiva y participativa.
Según los asistentes, el diálogo permitió revisar mecanismos de atención a las problemáticas agrarias y avanzar en la búsqueda de soluciones relacionadas con la regularización de tierras.
Por su parte, representantes del Copinh destacaron la disposición al diálogo mostrada por las autoridades agrarias y expresaron su interés en continuar los espacios de coordinación institucional.
Por su parte los representantes del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) destacaron la apertura y la voluntad del INA para avanzar en soluciones concretas a sus demandas.
La problemática de la tenencia de la tierra en comunidades indígenas continúa siendo uno de los principales retos agrarios del país, tema que autoridades y organizaciones coinciden debe resolverse mediante procesos legales que garanticen seguridad jurídica y convivencia pacífica en el campo.