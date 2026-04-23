Comunidades de Intibucá, La Paz y Comayagua exponen demandas agrarias

Tegucigalpa, Honduras.-Autoridades del Instituto Nacional Agrario (INA) sostuvieron una reunión con representantes del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) con el objetivo de dar seguimiento a los procesos agrarios que involucran a comunidades indígenas del país.

El encuentro fue encabezado por el ministro director del INA, Javier Talavera, junto a dirigentes comunales provenientes de los departamentos de Intibucá, La Paz y Comayagua, quienes expusieron inquietudes relacionadas con el estado actual de los trámites de adjudicación de tierras.

Durante la reunión se abordaron avances y desafíos en materia de acceso a la tierra, así como la necesidad de fortalecer la seguridad jurídica en la tenencia territorial de las comunidades indígenas.