Mujeres campesinas reciben por primera vez títulos de propiedad en oriente de Honduras

Tegucigalpa, Honduras.-En el marco del Día Internacional de la Lucha Campesina, que celebra cada 17 de abril, el Instituto Nacional Agrario (INA), entregó 21 títulos de propiedad a diez empresas campesinas de la zona oriental del país, de las cuales nueve están conformadas exclusivamente por mujeres. “Este hecho marca un hito histórico, ya que por primera vez el Gobierno de la República entrega títulos de propiedad a grupos de mujeres organizadas dentro del proceso de reforma agraria, reconociendo su rol protagónico en el desarrollo del campo hondureño y se fortalece el sector rural”, dijo Javier Talabera, ministro director del INA, al entregar los documentos en Danlí, El Paraíso.

Durante el acto, se destacó que las mujeres desempeñan un papel fundamental en la seguridad alimentaria del país, siendo protagonistas en la producción agrícola y el sostenimiento de sus comunidades. Así mismo, se destacó que el Gobierno reconoce el valioso trabajo de las féminas, priorizando el acceso a la tierra como un paso clave para su desarrollo económico, autonomía y estabilidad.