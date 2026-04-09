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Conceden extradición de pandillero hondureño acusado de matar un fiscal en Guatemala

Guatemala lo sentenció por los delitos de asesinato, narcoactividad, delitos contra el ambiente, así como por suspensión y alteración del estado civil mediante el uso público de nombre supuesto

  • Actualizado: 09 de abril de 2026 a las 16:35
Conceden extradición de pandillero hondureño acusado de matar un fiscal en Guatemala

El hondureño, identificado como Álvaro Osiris Acosta Bustillo, enfrentará la justicia guatemalteca.

 Foto: Marvin Salgado | El Heraldo

Tegucigalpa, Honduras.-Un juez de extradición de primera instancia resolvió conceder la extradición de un hondureño solicitado por la República de Guatemala, donde enfrenta condenas por varios delitos, según se determinó durante una audiencia de presentación y evacuación de medios de prueba.

El hondureño, identificado como Álvaro Osiris Acosta Bustillo, es requerido por las autoridades guatemaltecas para el cumplimiento de sentencias condenatorias en su contra.

Según la decisión del juez, el Juzgado Primero Pluripersonal de Ejecución Penal en Guatemala lo condenó por asesinato, narcoactividad, delitos ambientales y por cambiar y suspender su estado civil usando un nombre falso públicamente.

Extraditable hondureño pedido por la justicia de Guatemala es acusado de asesinar a un fiscal

Según la acusación, el extraditable utilizaba al menos cuatro alias para evadir la justicia del vecino país. Entre los nombres que empleaba se mencionan William Contreras, José Lagos, Marlon Andrade y Roger Castro, identidades con las que habría sido detenido en distintas ocasiones, logrando posteriormente recuperar su libertad.

En la resolución, el juez natural dijo que se puede presentar un recurso de apelación ante todos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que actúa como segunda instancia o tribunal de alzada.

Mientras la resolución adquiere firmeza, el imputado continuará bajo la medida de arresto provisional en la Penitenciaría Nacional de Morocelí, en el departamento de El Paraíso, conocida como “La Tolva”.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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