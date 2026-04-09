Conceden extradición de pandillero hondureño acusado de matar un fiscal en Guatemala

Tegucigalpa, Honduras.-Un juez de extradición de primera instancia resolvió conceder la extradición de un hondureño solicitado por la República de Guatemala, donde enfrenta condenas por varios delitos, según se determinó durante una audiencia de presentación y evacuación de medios de prueba.

El hondureño, identificado como Álvaro Osiris Acosta Bustillo, es requerido por las autoridades guatemaltecas para el cumplimiento de sentencias condenatorias en su contra.

Según la decisión del juez, el Juzgado Primero Pluripersonal de Ejecución Penal en Guatemala lo condenó por asesinato, narcoactividad, delitos ambientales y por cambiar y suspender su estado civil usando un nombre falso públicamente.