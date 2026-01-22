Extraditable hondureño pedido por la justicia de Guatemala es acusado de asesinar a un fiscal

Tegucigalpa, Honduras.- Un juez natural de primera instancia, en el desarrolló de una audiencia de extradición, le notificó al extraditable hondureño Álvaro Osiris Acosta Bustillo y a la defensa de éste, que la justicia de Guatemala le ha sumado un delito más a su expediente criminal.
En la audiencia de presentación y evacuación de medios de prueba que estaba programada para hoy jueves 22 de enero, el juez determinó no llevar a cabo la finalidad de esa cita judicial, si no, que sólo les informó del nuevo cargo criminal que Guatemala le imputa al hondureño.
Álvaro Acosta es solicitado en extradición por la justicia de Guatemala, la que lo acusa de los delitos de suspensión y alteración del estado civil y uso público de nombre supuesto, acciones cometidas supuestamente en territorio guatemalteco, y ahora se le sumó el delito de asesinato.
El hondureño, en su momento, cuando residía en Guatemala, se inscribió en el Registro Nacional de las Personas (Renap), con cuatro identidades distintas, con el objetivo de burlar a cualquier autoridad de seguridad, en caso de que fuera capturado.
Sus identidades eran: William Augusto Contreras Coraba, José Lagos, Roger Reyes y Marlon Andrade; nombres que utilizaba para evadir cualquier acción legal en su contra.
Cabecilla MS-13
Acosta Bustillo, conocido en el mundo criminal con los alias de "Snoopy" y "Fantasma", es un miembro activo y líder de la Mara Salvatrucha (MS-13), quien fue arrestado cuando salía del centro penal de máxima seguridad, La Tolva, en Morocelí, El Paraíso, tras cumplir una condena de varios años, por delitos de asociación ilícita, asesinato y otros.
Según la documentación que las autoridades guatemaltecas le hicieron llegar a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Honduras, Álvaro Acosta habría participado en el asesinato de un fiscal guatemalteco, hecho ocurrido en Guatemala.
La audiencia de presentación y evacuación de medios de prueba para el hondureño será el próximo 12 de marzo, a las 9:00 de la mañana, con las causas acumuladas.