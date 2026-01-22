Extraditable hondureño pedido por la justicia de Guatemala es acusado de asesinar a un fiscal

Tegucigalpa, Honduras.- Un juez natural de primera instancia, en el desarrolló de una audiencia de extradición, le notificó al extraditable hondureño Álvaro Osiris Acosta Bustillo y a la defensa de éste, que la justicia de Guatemala le ha sumado un delito más a su expediente criminal.

En la audiencia de presentación y evacuación de medios de prueba que estaba programada para hoy jueves 22 de enero, el juez determinó no llevar a cabo la finalidad de esa cita judicial, si no, que sólo les informó del nuevo cargo criminal que Guatemala le imputa al hondureño.

Álvaro Acosta es solicitado en extradición por la justicia de Guatemala, la que lo acusa de los delitos de suspensión y alteración del estado civil y uso público de nombre supuesto, acciones cometidas supuestamente en territorio guatemalteco, y ahora se le sumó el delito de asesinato.