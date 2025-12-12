Cuatro identidades en Guatemala usaba cabecilla de la MS-13 pedido en extradición

Tegucigalpa, Honduras.- Arresto provisional dictó un juez natural de primera instancia a Álvaro Osiris Acosta Bustillo, solicitado en extradición por la justicia de Guatemala. El cabecilla de la Mara Salvatrucha, MS-13, compareció en audiencia de información en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), luego de ser arrestado cuando salía del centro penal de máxima seguridad, La Tolva, en Morocelí, El Paraíso, tras cumplir una condena de varios años, por delitos de asociación ilícita, asesinato y otros. Álvaro Acosta, conocido en el mundo de las pandillas, con los alias de "Snoopy" y "Fantasma", es un miembro activo y líder de la MS-13, en Honduras, y es solicitado en extradición por las autoridades de Guatemala, quiénes le imputan los delitos de suspensión y alteración del estado civil y uso público de nombre supuesto.

El hondureño, en su momento, cuando residía en Guatemala, se inscribió en el Registro Nacional de las Personas (Renap), con cuatro identidades distintas, con el objetivo de burlar a cualquier autoridad de seguridad, en caso de que fuera capturado. Sus identidades eran: William Augusto Contreras Coraba, José Lagos, Roger Reyes y Marlon Andrade; nombres que utilizaba para evadir cualquier acción legal en su contra.

Partes procesales

Carlos Silva, portavoz del Poder Judicial, informó que "la parte resolutiva sobre esta audiencia de información nos indica que se ha dictado la medida del arresto provisional al ciudadano hondureño Álvaro Osiris Acosta Bustillo. Él es solicitado en extradición por la República de Guatemala por la supuesta comisión del delito de suspensión y alteración del estado civil y uso público de nombre supuesto", confirmó.

Profundizó en que "se estarán remitiendo los oficios correspondientes al Ministerio Público, a los entes jurisdiccionales del Poder Judicial de Honduras: como Juzgados de Letras en materia penal, Tribunales de Sentencia y Juzgados de Ejecución, para saber si el ciudadano hondureño tiene causas pendientes con la justicia hondureña.". La defensa del imputado podrá presentar los medios de prueba que sirvan para descargo para tratar de evitar la extradición de Álvaro Acosta hacia Guatemala. La realización de la audiencia de proposición y evacuación de medios probatorios será el próximo jueves, 22 de enero, a partir de las 9:00 de la mañana.