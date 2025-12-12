Recién salido de La Tolva: Capturan a Álvaro Osiris Acosta para extraditarlo a Guatemala

Tegucigalpa, Honduras.- El cabecilla de la estructura criminal Mara Salvatrucha (MS-13), Álvaro Osiris Acosta Bustillo, fue capturado la noche del jueves -11 de diciembre- en cumplimiento con una orden de extradición girada en su contra por el vecino país de Guatemala. Tan solo minutos después de obtener su libertad del centro penitenciario conocido como "La Tolva", ubicado en el municipio de Morocelí, en el departamento de El Paraíso; Acosta Bustillo fue capturado, nuevamente, por las autoridades policiales. El detenido se suma a una larga lista de hondureños solicitados en extradición por diferentes delitos, entre ellos el narcotráfico.

Acosta Bustillo, más conocido como "Snoopy", "Nike", "Marvin" o "Fantasma", es considerado uno de los líderes más fuertes de la pandilla MS-13, incluso, lo comparan con otras figuras criminales como alias "Porky", quien permanece prófugo de la justicia desde 2020 tras fugarse durante una audiencia en los juzgados de El Progreso, en Yoro. Álvaro fue capturado, por primera vez, el pasado mes de mayo en el municipio de Villanueva, departamento de Cortés. Tenía más de 20 de años de estar prófugo de la justicia. Aunque la noche del jueves fue liberado, la alegría no perduró mucho, pues agentes policiales volvieron a capturarlo. Esta vez, para cumplir con un proceso de extradición.