Recién salido de La Tolva: Capturan a Álvaro Osiris Acosta para extraditarlo a Guatemala

  • Actualizado: 12 de diciembre de 2025 a las 06:13
 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- El cabecilla de la estructura criminal Mara Salvatrucha (MS-13), Álvaro Osiris Acosta Bustillo, fue capturado la noche del jueves -11 de diciembre- en cumplimiento con una orden de extradición girada en su contra por el vecino país de Guatemala.

Tan solo minutos después de obtener su libertad del centro penitenciario conocido como "La Tolva", ubicado en el municipio de Morocelí, en el departamento de El Paraíso; Acosta Bustillo fue capturado, nuevamente, por las autoridades policiales.

El detenido se suma a una larga lista de hondureños solicitados en extradición por diferentes delitos, entre ellos el narcotráfico.

¿Quién es Álvaro Osiris Acosta Bustillo? Cabecilla de la MS-13 capturado por masacre en Chamelecón

Acosta Bustillo, más conocido como "Snoopy", "Nike", "Marvin" o "Fantasma", es considerado uno de los líderes más fuertes de la pandilla MS-13, incluso, lo comparan con otras figuras criminales como alias "Porky", quien permanece prófugo de la justicia desde 2020 tras fugarse durante una audiencia en los juzgados de El Progreso, en Yoro.

Álvaro fue capturado, por primera vez, el pasado mes de mayo en el municipio de Villanueva, departamento de Cortés. Tenía más de 20 de años de estar prófugo de la justicia.

Aunque la noche del jueves fue liberado, la alegría no perduró mucho, pues agentes policiales volvieron a capturarlo. Esta vez, para cumplir con un proceso de extradición.

Detienen en Nebraska a presunto líder de la MS-13 vinculado al asesinato del hijo de Pepe Lobo

El extraditable ha sido acusado de diferentes delitos, entre ellos, la trágica masacre de 28 personas a bordo de un bus en Chamelecón, San Pedro Sula, en 2004.

También fue señalado por su participación en el asesinato de un agente de la unidad élite "Cobras". Acosta Bustillo será trasladado, esté viernes a las 8:00 a. m., hasta la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para su respectiva audiencia.

