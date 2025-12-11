  1. Inicio
Abogado era hombre que sicarios asesinaron tras persecución

El móvil del asesinato continuaba ayer bajo investigación por parte de las autoridades policiales

  • 11 de diciembre de 2025 a las 06:47
Elementos de la Policía Nacional de Honduras llegaron a la escena del crimen tras el crimen.

 Foto: EL HERALDO.

San Pedro Sula, Honduras.- Como Yefri Francisco Alemán Membreño, de 42 años de edad, identificaron familiares a la persona a quien criminales persiguieron y mataron la tarde de ayer en el segundo anillo de San Pedro Sula, zona norte de Honduras.

El hecho en el que murió la víctima, que era un abogado penalista y vivía en la residencial Los Castaños, de Choloma, ocurrió entre la 15 y 16 calle de la colonia Pastor Zelaya, cuando iba a abordar su vehículo, y sus atacantes lo interceptaron.

Según contaron testigos, el hombre intentó huir de los criminales; sin embargo, las heridas provocadas por arma de fuego lo hicieron caer metros después donde quedó inerte boca abajo.

Agentes policiales que llegaron al lugar indicaron que habían emprendido las investigaciones del caso con el fin de dar con el paradero de los responsables: hasta ayer no reportaban capturas.

