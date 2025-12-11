Abogado era hombre que sicarios asesinaron tras persecución

San Pedro Sula, Honduras.- Como Yefri Francisco Alemán Membreño, de 42 años de edad, identificaron familiares a la persona a quien criminales persiguieron y mataron la tarde de ayer en el segundo anillo de San Pedro Sula, zona norte de Honduras.

El hecho en el que murió la víctima, que era un abogado penalista y vivía en la residencial Los Castaños, de Choloma, ocurrió entre la 15 y 16 calle de la colonia Pastor Zelaya, cuando iba a abordar su vehículo, y sus atacantes lo interceptaron.