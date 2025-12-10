Llegando a su casa matan a disparos a joven de 18 años en Juticalpa

Olancho, Honduras.-Llegando a la entrada de su casa, un joven de 18 años de edad, fue acribillado a disparos en la ciudad de Juticalpa, Honduras.

El fallecido fue identificado como Carlos Edgardo Matute, quien estaba llegando a su vivienda cuando fue asesinado.

Informes preliminares indican que el hombre estaba llegando a su hogar y en la entrada de su casa, hombres en motocicleta, lo acribillaron a disparos y luego se dieron a la fuga.