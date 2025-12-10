Llegando a su casa matan a disparos a joven de 18 años en Juticalpa

Olancho, Honduras.-Llegando a la entrada de su casa, un joven de 18 años de edad, fue acribillado a disparos en la ciudad de Juticalpa, Honduras.
El fallecido fue identificado como Carlos Edgardo Matute, quien estaba llegando a su vivienda cuando fue asesinado.
Informes preliminares indican que el hombre estaba llegando a su hogar y en la entrada de su casa, hombres en motocicleta, lo acribillaron a disparos y luego se dieron a la fuga.
El cuerpo de Matute cayó dentro de la vivienda y sus familiares corrieron a auxiliarlo, pero este ya no tenía signos vitales.
Hasta el momento, se desconocen los motivos del mortal ataque, pues aseguran que el joven no tenía problemas con nadie, pues era muy trabajador.
Agentes de la Policía Nacional llegaron hasta el lugar para acordonar la escena a la espera de Medicina Forense para que realicen el levantamiento del cadáver.