Sheinbaum rechaza acusación de EE.UU. contra Raúl Castro

Ciudad de México, México.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó este viernes su desacuerdo con la acusación penal en Estados Unidos contra el expresidente cubano Raúl Castro, al considerar que responde a una visión “injerencista” histórica de Washington hacia otros países

"La autodeterminación de los pueblos. Ha habido históricamente una visión injerencista de los Estados Unidos. No es de ahora (...) nosotros no estamos de acuerdo con esa visión", afirmó la mandataria al ser cuestionada sobre los cargos presentados contra Castro, de 94 años, por el derribo de dos avionetas civiles en 1996.

Sheinbaum cuestionó el momento de la imputación contra el exmandatario cubano, quien enfrenta cargos de conspiración para matar estadounidenses, destrucción de aeronaves y asesinato ante un tribunal federal del sur de Florida.

"El caso de Cuba ocurrió hace 30 años, imagínate. ¿Qué sentido tiene que en este momento acusen a una persona por algo que ocurrió hace 30 años?", señaló.