Brote de ébola deja más de 100 muertos en Congo y enciende alarmas

Bunia, República Democrática del Congo.-La República Democrática del Congo vuelve a enfrentar una crisis sanitaria por un nuevo brote de ébola que ya ha dejado más de 100 fallecidos y cientos de casos sospechosos, provocando preocupación dentro y fuera del país africano.
Las autoridades sanitarias identificaron que el brote actual corresponde a la cepa Bundibugyo, una variante poco frecuente del virus para la que actualmente no existen vacunas ni tratamientos aprobados.
Los primeros casos fueron detectados en la provincia de Ituri, una zona ubicada al noreste del país y donde varias comunidades dependen de actividades relacionadas con la selva para sobrevivir.
Expertos señalan que la transmisión del virus está estrechamente relacionada con el contacto humano con animales silvestres infectados, una práctica frecuente en varias regiones rurales donde la caza representa una fuente esencial de alimentación.
Una vez dentro de una comunidad, la enfermedad puede propagarse rápidamente mediante el contacto con fluidos corporales o superficies contaminadas.
La situación también se ha complicado por factores sociales y culturales. Autoridades locales han advertido que la desinformación, los rumores y algunas prácticas tradicionales dificultan las acciones para contener la enfermedad.
En algunas zonas, persisten costumbres funerarias que implican el contacto directo con los fallecidos, aumentando el riesgo de nuevos contagios.
La preocupación se incrementó luego de que Uganda confirmara casos relacionados con viajeros procedentes del Congo, mientras organismos internacionales mantienen vigilancia ante la posibilidad de expansión regional.
Aunque las autoridades congoleñas sostienen que el país cuenta con experiencia en el manejo de epidemias de ébola, especialistas advierten que controlar este nuevo brote podría tomar varios meses debido a las condiciones geográficas y humanitarias que enfrenta la región.