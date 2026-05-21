Brote de ébola deja más de 100 muertos en Congo y enciende alarmas

Bunia, República Democrática del Congo.-La República Democrática del Congo vuelve a enfrentar una crisis sanitaria por un nuevo brote de ébola que ya ha dejado más de 100 fallecidos y cientos de casos sospechosos, provocando preocupación dentro y fuera del país africano.

Las autoridades sanitarias identificaron que el brote actual corresponde a la cepa Bundibugyo, una variante poco frecuente del virus para la que actualmente no existen vacunas ni tratamientos aprobados.

Los primeros casos fueron detectados en la provincia de Ituri, una zona ubicada al noreste del país y donde varias comunidades dependen de actividades relacionadas con la selva para sobrevivir.