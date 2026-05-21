Cuba acusa a Marco Rubio de promover una agresión militar

La Habana, Cuba .- El canciller cubano Bruno Rodríguez acusó este jueves a su homólogo estadounidense, Marco Rubio, de mentir "para instigar una agresión militar" y negó de nuevo que Cuba sea una amenaza de seguridad para Washington.

"Miente nuevamente el Secretario de Estado de EE. UU. para instigar una agresión militar que provocaría el derramamiento de sangre de cubanos y estadounidenses. Cuba no es, ni nunca ha sido, una amenaza para la seguridad nacional de EE. UU.", afirmó en redes sociales.

A su juicio, es EE. UU. quien "agrede de forma despiadada y sistemática" al pueblo cubano y se ha dedicado en los últimos meses a "provocar la desesperación" de la población y el "derrumbe de la economía" con el bloqueo petrolero y las nuevas sanciones económicas.

El canciller reiteró que es una "falsedad" calificar a Cuba de estado patrocinador del terrorismo, una denominación con importantes consecuencias financieras para la isla, y agregó que Washington ha permitido, con "complicidad e impunidad" durante décadas, "la organización y ejecución de acciones terroristas contra Cuba".

"Conoce bien el Secretario de Estado que el reforzamiento de las coercitivas unilaterales, del que ha sido artífice con medidas de ensañamiento, es el principal obstáculo para el desarrollo económico de Cuba, con efecto integral y destructivo en todos los sectores del país, incluyendo el privado", concluyó.