Ataque armado contra avión policial deja tres agentes heridos en Colombia

Bogotá, Colombia.- Un avión de la Policía colombiana que cubría la ruta entre Ocaña (noreste) y Bogotá fue atacado este viernes con ráfagas de fusil, poco después de despegar del aeropuerto Aguas Claras de Ocaña, en el departamento de Norte de Santander, agresión que dejó tres uniformados heridos, informó la institución.

"Gracias a la pericia, capacidad de reacción y profesionalismo de la tripulación, la aeronave logró continuar su trayectoria y aterrizar de manera segura en el aeropuerto El Dorado de Bogotá" con un saldo de solo tres heridos "sin gravedad" de los catorce uniformados que viajaban en el avión, señaló la Policía en un comunicado.

La Policía indicó que equipos técnicos y de la policía judicial están investigando las circunstancias del ataque y examinando las afectaciones ocasionadas a la aeronave.