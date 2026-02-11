A Támara envían a extraditable hondureño solicitado por un tribunal de Filadelfia, EE UU

Tegucigalpa, Honduras.- Arresto provisional por el término que señala la ley hasta la celebración de la próxima audiencia, le dictó un juez natural al extraditable hondureño Mario Roberto Flores Mejía. El connacional compareció esta tarde en la audiencia de información ante un juez de extradición de primera instancia, en la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Es solicitado en extradición por el Tribunal Municipal de Filadelfia, en el Estado de Pensilvania, Estados Unidos. Esta judicatura de la nación del norte acusa al hondureño Mario Flores, de la comisión de los delitos de asesinato, secuestro, agresión por incidente y delitos relacionados, en perjuicio de una menor de edad.

En la audiencia de información se le notificó, tanto al ciudadano, como a su apoderado legal, sobre los cargos que ese Tribunal Municipal de Filadelfia presentó y que remitió a la justicia hondureña, así como los derechos que le asisten durante este proceso judicial. La medida cautelar de arresto provisional deberá de cumplirla en la Penitenciaría Nacional de Támara, en el valle de Amarateca, Distrito Central. El juez convocó a las partes procesales de este proceso de extradición, para el lunes 16 de marzo, a las 9:00 de la mañana, para el desarrollo de la audiencia de presentación y evacuación de medios de prueba.

Acusación

Mario Flores, de 50 años de edad, es originario del municipio de Choloma, en el departamento de Cortés, pero residía en una zona montañosa del término municipal de Lepaera, en Lempira, dónde fue capturado por elementos de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC).