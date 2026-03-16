Juez aprueba extradición de hondureño acusado por el asesinato de una niña en EE UU

Tegucigalpa, Honduras.- Este lunes 16 de marzo, un juez de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) concedió la extradición del hondureño Mario Roberto Flores Mejía, solicitado formalmente por el Tribunal Municipal de Filadelfia, acusado del secuestro y asesinato de una menor en Estados Unidos. El portavoz del Poder Judicial, Josué Salinas, confirmó que la determinación se tomó las tras una audiencia de presentación de medios de prueba. "El juez resolvió conceder la extradición (...) Fue solicitado por los delitos de asesinato, secuestro, agresión por incidente y delitos relacionados en perjuicio de una menor de edad", detalló Salinas.

Cronología del crimen

Según las autoridades, los hechos se remontan al 29 de julio del año 2000. Cerca de las diez de la noche, las calles de Filadelfia se llenaron de patrullas tras la desaparición de Iriana De Jesus, una niña de 5 años. Fue vista por última vez jugando cerca de su casa en North Fairhill Street.

Testigos manifestaron haber visto a la niña en compañía de un hombre "con rasgos latinos" que no pertenecía al vecindario. Desafortunadamente, tras varios días de la desaparición, las autoridades encontraron el cadáver de la menor que había sido asesinada. Pese a que el caso parecía enfriarse, la ciencia se convirtió en el verdugo del imputado, ya que años después del crimen, los investigadores lograron extraer muestras de ADN del cuerpo de la víctima. El resultado indicó que los rastros biológicos coincidían con los de Mario Roberto Flores Mejía. Sin embargo, Flores fue deportado a Honduras, convirtiéndose en un prófugo de los más buscados. En 2007, la Oficina Federal de Investigación o Buró Federal de Investigaciones, más conocido por sus siglas FBI, intensificó la búsqueda de Mario Roberto Flores Mejía, quien se mantenía oculto bajo otros nombres.

Tras 26 años del crimen, el rastro de Flores fue finalmente ubicado. La captura se ejecutó en el departamento de Lempira, específicamente en el municipio de Gracias. Respecto al proceso legal, se detalló a través de un comunicado oficial del Poder Judicial que el fallo del juez natural no es definitivo de inmediato.