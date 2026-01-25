Tratado de extradición entre Honduras y EE UU se mantendrá, afirma Zambrano

Tegucigalpa, Honduras.- Honduras continuará con el tratado de extradición que mantiene con Estados Unidos, informó este domingo el nuevo presidente del Parlamento del país centroamericano, Tomás Zambrano, en la instalación del pleno de ese poder del Estado para el período 2026-2030, después de que el Gobierno saliente ordenara la suspensión del acuerdo en agosto de 2024, aunque este mes dio marcha atrás a la decisión. "El gobierno nuevo que va a entrar va a continuar con la extradición en el país y aquí lo decimos, desde este Congreso, ese convenio de extradición con nuestro principal aliado y hermano Estados Unidos", subrayó en su mensaje de instalación del nuevo período de sesiones del Parlamento hondureño Zambrano, del Partido Nacional, que contó con el apoyo público del presidente estadounidense, Donald Trump, en las pasadas elecciones.

Agregó que desde el Parlamento "vamos a blindar el tratado de extradición para que en el futuro no venga otro gobierno y por otros intereses se quiera eliminar la extradición. Nos va a tocar a nosotros darle ese blindaje a la extradición para que no solo sea por cuatro, sino que dure los años que sean necesarios". El pasado día 10 la presidenta saliente de Honduras, Xiomara Castro, anunció que retiraba la suspensión del Tratado de Extradición con Estados Unidos, que había ordenado el 28 de agosto de 2024, mostrando así el "compromiso" de su Gobierno en la lucha contra el narcotráfico. Al tiempo que hizo el anuncio, señaló la "grave contradicción" que suponía que Estados Unidos hubiera indultado "a quien fue condenado por tráfico de drogas", como ocurrió con el expresidente Juan Orlando Hernández, ya que "ello debilita y pone en riesgo los esfuerzos conjuntos para enfrentar este flagelo". Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.