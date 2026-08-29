Arrestan a hondureño en EE UU por pretender votar sin tener ciudadanía

Los Ángeles, Estados Unidos.- Un hondureño que vive en Estados Unidos, pero sin ciudadanía, fue arrestado el pasado 28 de agosto por registrarse de forma fraudulenta para poder votar en las elecciones de mitad de mandato que se celebrarán el 3 de noviembre de 2026. Se trata de Darwin Jonathan Rivera Flores, de 30 años de edad, quien fue detenido en el Valle de San Fernando por registrarse para ejercer el sufragio en el estado de California.

Los Ángeles Magazine informó que según la declaración jurada presentada junto a la denuncia, Rivera Flores reside en el vecindario de Winnetka y es residente permanente legal en Los Ángeles desde 2002, pero sin gozar de la ciudadanía, lo cual le impide ejercer el sufragio. Hasta el momento, no se ha dado a conocer si este hondureño votó en otros procesos electorales.

Las investigadores policiales descubrieron que en el registro de votantes aparecía el nombre de "Darwin J Rivera" y su domicilio en Winnetka. En el formulario para recibir la boleta por correo, Rivera respondió que no recibió apoyo para llenar el documento y respondió de manera afirmativa en el inciso "soy ciudadano estadounidense". Con esto, pretendía participar en las elecciones de medio mandato, en las cuales los ciudadanos escogen votan por cargos distintos al del presidente y vicepresidente, tales como senadores o de la Cámara de Representantes.

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