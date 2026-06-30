Tres documentos que pueden ayudar a demostrar tu permanencia en EE UU ante ICE

Tegucigalpa, Honduras.-Un reciente fallo judicial en Estados Unidos volvió a poner en el centro del debate la figura de la remoción expedita, un procedimiento que permite a las autoridades migratorias deportar a ciertos extranjeros sin necesidad de que comparezcan ante un juez de inmigración. La decisión ha despertado preocupación entre miles de migrantes, especialmente aquellos que permanecen en el país sin un estatus migratorio regular. Sin embargo, especialistas en inmigración coinciden en que contar con documentación que demuestre el tiempo de permanencia en territorio estadounidense puede ser determinante para evitar ser sometido a este proceso.

La remoción expedita es el mecanismo establecido por la legislación estadounidense que permite acelerar las deportaciones de personas que no cumplen con determinados requisitos migratorios.

Aunque inicialmente se aplicaba principalmente a quienes eran detenidos poco después de ingresar al país, actualmente también puede alcanzar a algunas personas que ya se encuentran dentro de Estados Unidos y que no pueden demostrar que han vivido de manera continua durante al menos dos años.

Los documentos que pueden ayudarte

Expertos en materia migratoria recomiendan que las personas que puedan estar expuestas a este procedimiento lleven consigo evidencia sencilla, pero confiable, que permita acreditar su permanencia en Estados Unidos. Entre los documentos más útiles destacan las actas de nacimiento de hijos nacidos en Estados Unidos, ya que pueden servir para establecer vínculos familiares y fechas relevantes de residencia. También es aconsejable conservar comprobantes de pago, como recibos de salario, estados de cuenta bancarios o cualquier documento que demuestre actividad constante en el país. Otro respaldo importante son las declaraciones fiscales, recibos del pago de impuestos o constancias de renta, debido a que estos documentos reflejan la permanencia y actividad económica del migrante durante distintos períodos.