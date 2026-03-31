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Trump firma orden para limitar el voto por correo en elecciones federales

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que limita el voto por correo en elecciones federales

  • Actualizado: 31 de marzo de 2026 a las 18:20
Trump firma orden para limitar el voto por correo en elecciones federales

La nueva medida instruye a las autoridades a crear un registro de votantes elegibles para supervisar quiénes podrán recibir papeletas enviadas por correo.

 Foto: Agencia EFE

Washington, Estados Unidos.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este martes una orden ejecutiva que limita el voto por correo en las elecciones federales, en el marco de su campaña para reforzar su discurso sobre posibles fraudes electorales en las intermedias que se disputarán en noviembre.

La medida establece que el nuevo secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, deberá elaborar un registro de votantes elegibles en colaboración con la Administración del Seguro Social.

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"Vamos a tomar datos federales y asegurarnos de que los funcionarios electorales de cada estado tengan una visión completa de quiénes son los votantes elegibles en su jurisdicción", dijo Trump durante la firma del documento en la Casa Blanca.

La lista servirá para supervisar quiénes podrán recibir las papeletas enviadas por correo, de acuerdo con la Casa Blanca.

Trump ha cuestionado el voto a distancia desde las elecciones de 2020, en las que perdió frente al demócrata Joe Biden, y ha sostenido, sin evidencia, que estas votaciones son susceptibles de fraude.

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Sus declaraciones sobre aquel proceso electoral motivaron episodios de violencia, incluido el asalto al Capitolio en enero de 2021.

Al mismo tiempo, la Administración Trump busca la aprobación de una ley que obligue a los votantes presentar una identificación como "prueba de ciudadanía" en las elecciones, pese a que actualmente 36 de los 50 estados ya exigen una identificación.

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Redacción web
Agencia EFE

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