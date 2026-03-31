Le prohibieron ingresar a esa zona: Josué Mejía, hallado encostalado en Choloma

Como Josué Enemías Mejía, de 17 años, fue identificado el joven hallado encostalado en Ticamaya, Choloma. El menor había recibido varias amenazas.
Envuelto en un toldo color azul fue encontrado el joven de 17 años, luego de haber recibido amenazas de muerte.
El hallazgo del cuerpo se reportó este martes 31 de marzo, en la carretera que conduce de Choloma hacia Ticamaya, en la zona norte del país.
El menor residía en la colonia San Carlos del municipio de Choloma. ¿Qué amenazas había recibido?
Según se conoció, el jovencito ya había recibido varias advertencias de no entrar a un sector específico de Choloma.
“Había recibido varias advertencias de no meterse en el kilómetro de Choloma, de las cuales hizo caso omiso”, informaron medios locales.
Vestía una camiseta tipo polo color negro, pantalón de tela negro y faja de cuero negra; se encontraba sin zapatos. Era de contextura mediana, piel trigueña y cabello liso.
Medios locales señalaron que el cuerpo del joven presentaba varios golpes, por lo que se presume que fue torturado.
Al momento del hallazgo no portaba documentos de identificación, pero posteriormente fue identificado.
El cuerpo estaba a la orilla de la carretera, llegaron miembros de la Policía Nacional a acordonar la escena.