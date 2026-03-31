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Le prohibieron ingresar a esa zona: Josué Mejía, hallado encostalado en Choloma

El joven de 17 años de edad habría entrado a un sector que tenía prohibido y fue hallado envuelto en un toldo azul en Ticamaya, Choloma

  • Actualizado: 31 de marzo de 2026 a las 16:39
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Como Josué Enemías Mejía, de 17 años, fue identificado el joven hallado encostalado en Ticamaya, Choloma. El menor había recibido varias amenazas.

 Foto: Redes sociales
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Envuelto en un toldo color azul fue encontrado el joven de 17 años, luego de haber recibido amenazas de muerte.

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El hallazgo del cuerpo se reportó este martes 31 de marzo, en la carretera que conduce de Choloma hacia Ticamaya, en la zona norte del país.

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El menor residía en la colonia San Carlos del municipio de Choloma. ¿Qué amenazas había recibido?

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Según se conoció, el jovencito ya había recibido varias advertencias de no entrar a un sector específico de Choloma.

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“Había recibido varias advertencias de no meterse en el kilómetro de Choloma, de las cuales hizo caso omiso”, informaron medios locales.

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Vestía una camiseta tipo polo color negro, pantalón de tela negro y faja de cuero negra; se encontraba sin zapatos. Era de contextura mediana, piel trigueña y cabello liso.

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Medios locales señalaron que el cuerpo del joven presentaba varios golpes, por lo que se presume que fue torturado.

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Al momento del hallazgo no portaba documentos de identificación, pero posteriormente fue identificado.

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El cuerpo estaba a la orilla de la carretera, llegaron miembros de la Policía Nacional a acordonar la escena.

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