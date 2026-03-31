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No se vio en TV: Gesto de la Selección con hondureños en Madrid y, ¿qué le dijo Mano Menezes a Palma?

Estas fueron las mejores imágenes captadas en el amistoso de Honduras vs Perú en Madrid, España

  • Actualizado: 31 de marzo de 2026 a las 15:05
No se vio en TV: Gesto de la Selección con hondureños en Madrid y, ¿qué le dijo Mano Menezes a Palma?
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Estas fueron las mejores imágenes captadas en el amistoso entre Honduras y Perú, encuentro que se disputó en Madrid, España. El gesto de la Selección con los hondureños en Madrid y, ¿qué le dijo Mano Menezes a Luis Palma?

 Fotos: EFE
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Honduras empató 2-2 vs Perú en el estadio del Leganés, por la Bicolor marcaron Luis Palma y Derlin Mencía sobre los 90 minutos.

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Este fue el debut del español José Francisco Molina como entrenador de la Selección Nacional de Honduras.

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A final del juego, los jugadores de la Selección saludaron a los hondureños que estuvieron en Madrid, aunque fueron más los europeos en el recinto del Leganés.

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Luis Palma puso el 1-1 momentáneo en una gran jugada donde burló al portero Gallese. Palma lució la 10 y estuvo en otra posición, no tanto como extremo.

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Luis Vega aprovechó para sacarse selfies con los hondureños en el estadio, un gesto que fue aplaudido y recordado por la diáspora catracha.

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Los jugadores de Perú no podían creer que se les haya escapado la victoria sobre el ocaso del juego, los incas salieron muy molestos.

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Momento cuando Darlin Mencía, lateral izquierdo que ingresó de cambio, anotó el 2-2. El zurdo juega actualmente en el fútbol de Uruguay.

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Alenis Vargas dejó destellos de magia al hacerle un caño al jugador peruano Cabrera, Vargas milita en la segunda división de Turquía.

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¿Qué le dijo el DT brasileño Mano Menezes a Luis Palma? Este momento fue captado y según reportes, lo felicitó por el bonito gol que hizo el catracho.

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Palma se quitó a Gallese y de manera cómoda empujó el balón a las redes, este representó el 1-1 en el primer tiempo del encuentro amistoso.

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Luis Palma se fue a una esquina a celebrar con los catrachos que estaban en el estadio y con el descontento de los peruanos.

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