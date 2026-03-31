No se vio en TV: Gesto de la Selección con hondureños en Madrid y, ¿qué le dijo Mano Menezes a Palma?

Estas fueron las mejores imágenes captadas en el amistoso entre Honduras y Perú, encuentro que se disputó en Madrid, España. El gesto de la Selección con los hondureños en Madrid y, ¿qué le dijo Mano Menezes a Luis Palma?
Honduras empató 2-2 vs Perú en el estadio del Leganés, por la Bicolor marcaron Luis Palma y Derlin Mencía sobre los 90 minutos.
Este fue el debut del español José Francisco Molina como entrenador de la Selección Nacional de Honduras.
A final del juego, los jugadores de la Selección saludaron a los hondureños que estuvieron en Madrid, aunque fueron más los europeos en el recinto del Leganés.
Luis Palma puso el 1-1 momentáneo en una gran jugada donde burló al portero Gallese. Palma lució la 10 y estuvo en otra posición, no tanto como extremo.
Luis Vega aprovechó para sacarse selfies con los hondureños en el estadio, un gesto que fue aplaudido y recordado por la diáspora catracha.
Los jugadores de Perú no podían creer que se les haya escapado la victoria sobre el ocaso del juego, los incas salieron muy molestos.
Momento cuando Darlin Mencía, lateral izquierdo que ingresó de cambio, anotó el 2-2. El zurdo juega actualmente en el fútbol de Uruguay.
Alenis Vargas dejó destellos de magia al hacerle un caño al jugador peruano Cabrera, Vargas milita en la segunda división de Turquía.
¿Qué le dijo el DT brasileño Mano Menezes a Luis Palma? Este momento fue captado y según reportes, lo felicitó por el bonito gol que hizo el catracho.
Palma se quitó a Gallese y de manera cómoda empujó el balón a las redes, este representó el 1-1 en el primer tiempo del encuentro amistoso.
Luis Palma se fue a una esquina a celebrar con los catrachos que estaban en el estadio y con el descontento de los peruanos.