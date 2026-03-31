Diputado Eder Mejía no propuso condecorar a JOH con un monumento

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales una publicación que asegura que el diputado de la bancada del Partido Nacional, Eder Mejía, supuestamente propuso condecorar al expresidente de Honduras (2014 y 2022) Juan Orlando Hernández con un monumento con su rostro. Sin embargo, esta información es falsa. No existen registros en las cuentas oficiales del Congreso Nacional ni de Mejía que respalden la autenticidad de la supuesta iniciativa. Además, el parlamentario confirmó a EH Verifica que no realizó tal solicitud. "Eder Mejía diputado del PN propone condecorar a JOH erigiendo un monumento con su cara, ya que lo considera un héroe que frenó el narcotráfico y un mártir por haber sido juzgado injustamente en Estados Unidos", dice textualmente el texto en un arte de una publicación de Facebook compartida más de 80 veces desde el 30 de marzo de 2026.

Eder Mejía es actual diputado de la bancada del Partido Nacional por el departamento de Yoro para el período 2026-2030. Mejía ha participado en diferentes proyectos de ley en la actual legislatura. Por ejemplo, ha promovido iniciativas para resolver conflictos laborales del sector público mediante mecanismos de conciliación, ha introducido propuestas como autorizar la venta del avión presidencial, entre otras.

Falsa propuesta