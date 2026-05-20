Colonias y barrios sin electricidad este jueves 21 de mayo en Francisco Morazán y otras zonas

Tegucigalpa, Honduras.- Decenas de barrios, colonias y aldeas no tendrán energía eléctrica durante varias horas este jueves -21 de mayo-, según lo anunciado por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE). Según el calendario semanal, Francisco Morazán, Yoro y Cortés, son los tres departamentos que se verán afectados este día, en un horario de 7:00 de la mañana hasta las 6:00 de la tarde.

Cuadrillas de la empresa estarán realizando trabajos de mantenimiento en estos sectores, por lo que se recomienda a la población tomar las medidas necesarias. Aquí el listado:

El Porvenir de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.

Exclusivo Generación Tres Valles.

Talanga, Villa de San Francisco, San Juan de Flores, Francisco Morazán de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.

San Juancito, San Juan de Flores, El Naranjal, Miravalle, El Hato, Las Mesas, Coyolito, Ingenio Azucarero 3 Valles, Villa de San Francisco, Tipistepe, San Juan de Flores, Cerro Bonito, Chandala, La Labranza, Zabaneta, aldea La Masa, aldea Coyolito, aldea Cofradía, Yamaguare, Miravalle, aldea El Porvenir, aldea El Pedregal, El Centro Carbonera, aldea Loma Pelada, Comunidades Aledañas a la Carretera de San Juan de Flores-Talanga, Talanga, Villa Real, La Venta, Vallecillos, Agalteca, Hacia Río Abajo, Piedra y Arena y zonas aledañas.

San Buenaventura de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.

San Buenaventura, San Francisco de Yojoa, La Virtud, Cañaveral, Tapiquilares, Pedernales, Río Lindo y alrededores.

San Pedro Sula, Cortés de 8:45 a.m. a 2:45 p.m.

Bo. Concepción, bo. Medina (Norte), bo. El Hipódromo, bo. Suncery, Centro de Salud Miguel Paz Barahona, Mercado Dandy, Mercado El Rápido, Mercado Medina, Cruz Roja Hondureña Barrio Medina.

Yoro de 10:00 a.m. a 6:00 p.m.