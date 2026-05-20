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Colonias y barrios sin electricidad este jueves 21 de mayo en Francisco Morazán y otras zonas

La ENEE programó varios cortes de luz en horarios que van desde las 7:00 a.m. hasta las 6:00 p.m.. Conozca si su zona se verá afectada en el siguiente listado

  • Actualizado: 20 de mayo de 2026 a las 17:49
Colonias y barrios sin electricidad este jueves 21 de mayo en Francisco Morazán y otras zonas

La ENEE anunció cortes de energía en varias zonas del país.

 EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Decenas de barrios, colonias y aldeas no tendrán energía eléctrica durante varias horas este jueves -21 de mayo-, según lo anunciado por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

Según el calendario semanal, Francisco Morazán, Yoro y Cortés, son los tres departamentos que se verán afectados este día, en un horario de 7:00 de la mañana hasta las 6:00 de la tarde.

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Cuadrillas de la empresa estarán realizando trabajos de mantenimiento en estos sectores, por lo que se recomienda a la población tomar las medidas necesarias. Aquí el listado:

El Porvenir de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.

Exclusivo Generación Tres Valles.

Talanga, Villa de San Francisco, San Juan de Flores, Francisco Morazán de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.

San Juancito, San Juan de Flores, El Naranjal, Miravalle, El Hato, Las Mesas, Coyolito, Ingenio Azucarero 3 Valles, Villa de San Francisco, Tipistepe, San Juan de Flores, Cerro Bonito, Chandala, La Labranza, Zabaneta, aldea La Masa, aldea Coyolito, aldea Cofradía, Yamaguare, Miravalle, aldea El Porvenir, aldea El Pedregal, El Centro Carbonera, aldea Loma Pelada, Comunidades Aledañas a la Carretera de San Juan de Flores-Talanga, Talanga, Villa Real, La Venta, Vallecillos, Agalteca, Hacia Río Abajo, Piedra y Arena y zonas aledañas.

San Buenaventura de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.

San Buenaventura, San Francisco de Yojoa, La Virtud, Cañaveral, Tapiquilares, Pedernales, Río Lindo y alrededores.

¿A cuánto ascendió la clientela de la ENEE al primer trimestre de 2026?

San Pedro Sula, Cortés de 8:45 a.m. a 2:45 p.m.

Bo. Concepción, bo. Medina (Norte), bo. El Hipódromo, bo. Suncery, Centro de Salud Miguel Paz Barahona, Mercado Dandy, Mercado El Rápido, Mercado Medina, Cruz Roja Hondureña Barrio Medina.

Yoro de 10:00 a.m. a 6:00 p.m.

Ciudad de Yoro, Hospital Manuel de Jesús Subirana, bo. Las Colinas, Las Delicias, col. Díaz Chávez I, II y III, Barrio El Pantano, Barrio Santiago, col. Porfirio Martínez, col. Lando Burgos, col. Rotario, col. Hawitt, col. Emanuel I, II y III, Barrio El Centro, La Cultura, Guanacaste, Cabañas, Barrio Subirana, col. Reino Unido, San José, Barrio Casino Agay I y II.

Bo. Montecristo, Rastro Municipal de Yoro, bo. Los Maestros, col. Santa Martha, aldea La Guatia, aldea El Coco, aldea La Guata, aldea Habana Güera, Aserradora Yodeco, aldea Brisas de Chalmeca, aldea El Hato, aldea Puentecita, aldea Pimienta, aldea Puente Grande, aldea El Coroso, aldea Alta Cruz, aldea Moroca, Jocón, aldea Hato Jocón.

Aldea Ayapa, aldea Ayapita, aldea la Rosa, Marale, Sulaco, Victoria, Yorito, aldeas: Santa Ana de Aguán, El Sarsal, El Sitio, Aserradero Belomoto 2, El Medio, Punta Ocote, San Simón, la Puerta, Chancaya, Salitre, Lagunita, la Habana, Carrizalito, El Rosario, Concepción, El Ocotal, Locomapa, Hacienda Vieja, Locomapa Nuevo, la Trinidad, las Lomitas, El Nance, Sabana de San Pedro, El Destino, Luquigüe, Vallecillo, Mina Honda, la Patastera, El Plantel, los Higueros, Higuerito Quemado, Nueva Esperanza, Jalapa Abajo, Jalapa Arriba, Río Abajo, la Albardilla, San Antonio, Desmonte, El Jaral, Ojo de Agua, Palo Copado, San Juan, San Juancito, El Cañal, las Vegas, los Mangos, Santa Cruz, El Pataste, San José del Potrero.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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