Egipto ruega a Trump "en nombre de la humanidad" para que frene la guerra contra Irán

El Cairo, Egipto.- El presidente egipcio, Abdelfatah al Sisi, rogó este lunes a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, para que "em nombre de la humanidad" y "como amante de la paz" frene la guerra contra Irán por sus "graves consecuencias".

"Le digo al presidente Trump que nadie más que tú puede frenar la guerra en nuestra región, en el golfo (Pérsico). Me dirijo a tí en nombre de la humanidad y de los amantes de la paz, como eres tú, en un mensaje directo en nombre de la región y el mundo", dijo Al Sisi en la inauguración de una conferencia en El Cairo sobre la transformación energética.

Por "las graves consecuencias de la continuidad de esa guerra, por favor, por favor, por favor señor presidente ayudanos a detener la guerra. Puedes hacerlo", reiteró el mandatario egipcio, cuyo país participa en esfuerzos de mediación para consolidar una salida pacífica a la guerra entre EE.UU, Israel e Irán.