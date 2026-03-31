Parques y balnearios de Francisco Morazán atraen a familias durante la Semana Santa

Tegucigalpa, Honduras.- Durante la Semana Santa, muchas familias aprovechan el feriado para compartir y fortalecer la unión familiar, sin dejar de lado la tradición espiritual de la temporada. A pocos kilómetros de la capital existen destinos naturales y centros de recreación que invitan a la población a descubrir una cara distinta del entorno que rodea al departamento de Francisco Morazán, combinando descanso, naturaleza y entretenimiento. Uno de estos sitios es el Parque San Francisco, ubicado a unos 21 kilómetros de Tegucigalpa. El lugar se presenta como una opción ideal para quienes desean escapar del bullicio urbano y disfrutar de un ambiente rodeado de montañas, senderos y aire puro.

El ingreso al parque tiene un costo de 80 lempiras para adultos y 30 lempiras para niños, mientras que su horario de atención es de 8:00 de la mañana a 6:00 de la tarde. En el sector de Zambrano, sobre el kilómetro 30 de la carretera CA-5, se encuentra Parque Aventuras, un balneario que durante la Semana Mayor se convierte en uno de los puntos más visitados por las familias. El parque cuenta con piscinas, toboganes y áreas de juegos inflables que garantizan diversión para todas las edades. El ingreso es gratuito para menores de dos años; los niños de 2 a 14 años pagan 100 lempiras, mientras que los mayores de 15 años cancelan 150 lempiras. Para los adultos mayores, el costo es de 50 lempiras. El horario de atención es de 9:00 de la mañana a 8:00 de la noche.

Otro espacio tradicional es el Parque Aurora , un lugar que forma parte de los recuerdos de infancia de muchos capitalinos y que durante esta Semana Santa mantiene abiertas sus puertas para que la población disfrute de sus albercas, paseos a caballo y diversas actividades deportivas. El precio de entrada ronda los 50 lempiras para mayores de 14 años y 25 lempiras para personas de la tercera edad, con un horario de atención de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde. Entre las opciones también destaca el balneario Sol y Arena, un destino turístico que abrió sus puertas en 2009 y que invita a miles de capitalinos a disfrutar de sus piscinas y eventos musicales programados durante los fines de semana. El balneario atiende al público desde las 10:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche, mientras que el precio de entrada ronda los 100 lempiras para niños y 200 lempiras para adultos.