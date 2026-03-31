Parques y balnearios de Francisco Morazán atraen a familias durante la Semana Santa

Tegucigalpa, Honduras.- Durante la Semana Santa, muchas familias aprovechan el feriado para compartir y fortalecer la unión familiar, sin dejar de lado la tradición espiritual de la temporada.
A pocos kilómetros de la capital existen destinos naturales y centros de recreación que invitan a la población a descubrir una cara distinta del entorno que rodea al departamento de Francisco Morazán, combinando descanso, naturaleza y entretenimiento.
Uno de estos sitios es el Parque San Francisco, ubicado a unos 21 kilómetros de Tegucigalpa. El lugar se presenta como una opción ideal para quienes desean escapar del bullicio urbano y disfrutar de un ambiente rodeado de montañas, senderos y aire puro.
El ingreso al parque tiene un costo de 80 lempiras para adultos y 30 lempiras para niños, mientras que su horario de atención es de 8:00 de la mañana a 6:00 de la tarde.
En el sector de Zambrano, sobre el kilómetro 30 de la carretera CA-5, se encuentra Parque Aventuras, un balneario que durante la Semana Mayor se convierte en uno de los puntos más visitados por las familias.
El parque cuenta con piscinas, toboganes y áreas de juegos inflables que garantizan diversión para todas las edades.
El ingreso es gratuito para menores de dos años; los niños de 2 a 14 años pagan 100 lempiras, mientras que los mayores de 15 años cancelan 150 lempiras. Para los adultos mayores, el costo es de 50 lempiras. El horario de atención es de 9:00 de la mañana a 8:00 de la noche.
Otro espacio tradicional es el Parque Aurora , un lugar que forma parte de los recuerdos de infancia de muchos capitalinos y que durante esta Semana Santa mantiene abiertas sus puertas para que la población disfrute de sus albercas, paseos a caballo y diversas actividades deportivas.
El precio de entrada ronda los 50 lempiras para mayores de 14 años y 25 lempiras para personas de la tercera edad, con un horario de atención de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.
Entre las opciones también destaca el balneario Sol y Arena, un destino turístico que abrió sus puertas en 2009 y que invita a miles de capitalinos a disfrutar de sus piscinas y eventos musicales programados durante los fines de semana.
El balneario atiende al público desde las 10:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche, mientras que el precio de entrada ronda los 100 lempiras para niños y 200 lempiras para adultos.
Asimismo, el Parque Familiar Mapas ofrece más de una docena de atracciones diseñadas para el entretenimiento de niños y adultos.
Este parque, que abrió sus puertas al público en febrero de 2026, se ha consolidado como una alternativa para quienes buscan actividades dinámicas, juegos y espacios pensados para compartir en familia durante el feriado de Semana Santa.
Mientras las procesiones continúan marcando el ritmo de la tradición en la capital, estos espacios cercanos ofrecen la oportunidad de equilibrar la espiritualidad con la recreación, una combinación que cada año atrae a más personas que buscan renovar energías, disfrutar del paisaje y compartir momentos especiales en familia.